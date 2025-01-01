Zum Inhalt springenBarrierefrei
Z Nation

Die Belagerung von Murphytown

FilmRiseStaffel 3Folge 13
Die Belagerung von Murphytown

Folge 13: Die Belagerung von Murphytown

44 Min.Ab 18

Warren führt einen Angriff auf Murphytown an, um den selbsternannten Führer Murphy unschädlich zu machen. Bald stehen sich seine Armee und Murphys Zombietruppen in einem Kampf gegenüber, der entscheidend für das Schicksal der Menschheit sein könnte.

