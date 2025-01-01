Z Nation
Folge 13: Die Belagerung von Murphytown
44 Min.Ab 18
Warren führt einen Angriff auf Murphytown an, um den selbsternannten Führer Murphy unschädlich zu machen. Bald stehen sich seine Armee und Murphys Zombietruppen in einem Kampf gegenüber, der entscheidend für das Schicksal der Menschheit sein könnte.
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014