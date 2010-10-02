Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zerstört in Sekunden

Episode 61

DMAXFolge vom 02.10.2010
Ab 16

Im September 2007 kommt es zu einem der schlimmsten Unfälle in der Geschichte des Berg-Rennsports. Der Wagen von Herbert Stenger überschlägt sich auf einer kurvigen Straße und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Weil die Überrollbügel abbrechen, ist der mehrfache Automobil-Bergmeister im Fahrzeug völlig ungeschützt. Doch wie durch ein Wunder übersteht Herbert Stenger den Crash fast unverletzt. Und in Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, explodiert ein Tanklaster. Die Schockwelle ist noch in elf Kilometern Entfernung zu spüren.

