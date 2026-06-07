Frühlingsschmerz, Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 12: Frühlingsschmerz, Teil 1
Zoey und ihre Freunde verbringen die Frühjahrsferien im Haus von Logans Eltern. Dort sollen sie für Logans Vater eine neue TV-Spielshow namens "Gender Defenders" testen, in der Mädchen gegen Jungs antreten, um das "bessere Geschlecht" zu ermitteln. Zum Spiel gehört auch der Tek Mate, mit dem die Spieler untereinander SMS austauschen können. Das kleine Gerät sorgt bei Chase schon bald für großen Stress - denn aus Versehen schickt er eine für Michael bestimmte Nachricht an Zoey. Chase gerät in helle Panik, als er seinen Irrtum bemerkt - denn in der SMS beschreibt er seine wahren Gefühle für Zoey. Aber wie soll er bloß an Zoeys Tek Mate kommen, bevor sie die peinliche Offenbarung liest?
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