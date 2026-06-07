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Zoey 101

NickelodeonStaffel 2Folge 9vom 07.06.2026
Menschenauktion

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Zoey 101

Folge 9: Menschenauktion

23 Min.Folge vom 07.06.2026

Das "Sushi Rox" ist ausgebrannt. Nun wird für die Renovierung dringend Geld benötigt. Da hat Zoey eine Idee: Wie wäre es, wenn man eine "Menschenauktion" ins Leben riefe, um auf diese Weise Geld für die Renovierung der Sushi Bar aufzutreiben. Coach Keller ersteigert Michael und Chase, und Logan engagiert Zoey, Lola und Nicole als seine persönlichen Cheerleader. Doch das ist erst der Anfang. Auf die Kids wartet noch eine Menge Arbeit, bis das "Sushi Rox" endlich wieder eröffnet werden kann...

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