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Zugriff - Polizei im Spezialeinsatz

Häusliche Gewalt

DMAXFolge vom 06.06.2026
Häusliche Gewalt

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Zugriff - Polizei im Spezialeinsatz

Folge vom 06.06.2026: Häusliche Gewalt

43 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Der Gesuchte ist gewaltbereit und möglicherweise bewaffnet. Solche Informationen sind für Polizeikräfte bei ihren Einsätzen von lebenswichtiger Bedeutung. Denn beim Zugriff müssen die Beamtinnen und Beamten ihrem Gegenüber stets einen Schritt voraus sein. So wie in einem Fall in Liverpool: Ein Drogendealer hatte bei einer wilden Schießerei ein kleines Mädchen getroffen. Bei der Festnahme gab das Team klare Anweisungen. Und in Northumbria ging ein Notruf bei der Polizei ein. Der Anrufer berichtete, dass jemand mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden sei.

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