Zugriff - Polizei im Spezialeinsatz
Folge vom 06.06.2026: Häusliche Gewalt
43 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Der Gesuchte ist gewaltbereit und möglicherweise bewaffnet. Solche Informationen sind für Polizeikräfte bei ihren Einsätzen von lebenswichtiger Bedeutung. Denn beim Zugriff müssen die Beamtinnen und Beamten ihrem Gegenüber stets einen Schritt voraus sein. So wie in einem Fall in Liverpool: Ein Drogendealer hatte bei einer wilden Schießerei ein kleines Mädchen getroffen. Bei der Festnahme gab das Team klare Anweisungen. Und in Northumbria ging ein Notruf bei der Polizei ein. Der Anrufer berichtete, dass jemand mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden sei.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.