Zwei Brüder
Folge 1: Zwei Brüder
91 Min.Folge vom 29.09.1995Ab 12
Der gut situierte Oberstaatsanwalt Christoph Thaler (Fritz Wepper) und sein Bruder Peter (Elmar Wepper), ein draufgängerischer, geschiedener, seine Kinder vernachlässigender Polizist mit Alkoholproblem, klären gemeinsam Mordfälle auf.
