Zwei Brüder
Folge 5: In eigener Sache
Peter recherchiert zusammen mit seinem tschechischen Kollegen Morawetz den Verbleib von sakraler Kunst, die in der Tschechischen Republik zur Seite geschafft wurde, und nun in Bayern Stück für Stück verhökert wird. Eines Tages wird Morawetz ermordet aufgefunden. Gerade als Peter sich richtig in den Fall vertieft, erscheint seine Ex-Frau Christine bei ihm: Anja, ihre gemeinsame Tochter, ist spurlos verschwunden. Man macht sich gegenseitig Vorwürfe und zieht Mord und Entführung in Betracht. Die gesamte Thalersche Familie ist involviert. Peter, der sich fieberhaft auf die Suche nach der 17-Jährigen macht, bekommt Probleme mit seinem Vorgesetzten, weil er den Fall Morawetz vernachlässigt. Elise wird daher offiziell mit dieser Sache betraut, während Generalstaatsanwalt Christoph Thaler auf eigene Faust beginnt den Fall zu recherchieren. Bei der Suche nach Anja trifft Peter schließlich auf Münchens Halbweltstar Conny Bialas. Das Mädchen ist ihm völlig hörig. Die Brüder Thaler stoßen auf eine überraschende Verbindung zwischen den Kunsträubern und Bialas. In einem spannenden Finale nehmen sie den Kampf mit den Gangstern auf.
