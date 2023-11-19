Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Jeep-Touren auf Ibiza

Kabel EinsStaffel 2Folge 1vom 19.11.2023
Jeep-Touren auf Ibiza

Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Folge 1: Jeep-Touren auf Ibiza

89 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 12

Anke und Lars wollen mit Jeep-Touren die Nummer 1 auf Ibiza werden, doch seit zwei Jahren bleibt der Erfolg aus. Mit der neuen Saison müssen die beiden das Ruder herumreißen. Auf Gran Canaria muss Rüdiger dringend neues Personal finden, sonst drohen seinem Restaurant Umsatzeinbußen. In den USA hat Dieter samt Familie sein Glück im Auto-Business gefunden. Wären da nicht die ständigen Pannen, der Stau in L.A. und die steigende Gewalt.

