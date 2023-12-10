Jubiläums-Stress bei Rainbow-RüdigerJetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 4: Jubiläums-Stress bei Rainbow-Rüdiger
89 Min.Folge vom 10.12.2023Ab 12
Die Gastro-Allrounder Petra und Manni wollen mit Hochzeitsevents raus aus der Finanzkrise. Doch die erste Veranstaltung droht ins Wasser zu fallen. Dieter könnte mit dem Verkauf eines seltenen Oldtimers den Traum vom Umzug nach Florida auf einen Schlag wahr machen. Kassiert er heute 250.000 Dollar? Jubiläums-Stress bei Rainbow-Rüdiger auf Gran Canaria: Ohne Vertrag darf der neue Kellner Harun nicht auf der Party arbeiten.
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© Kabel Eins