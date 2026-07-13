Neue Folgen
Attenzione, "Achtung Abzocke": Peter Giesel auf den Spuren der Mozzarella-Mafia - ab Donnerstag bei Kabel Eins
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Pasta, Pizza, Dolce Vita. Süditalien lockt mit atemberaubenden Kulissen von Neapel bis zur Amalfiküste. Doch manchmal trügt der schöne Schein - und Urlauber werden perfide abgezockt. Reporter Peter Giesel geht in neuen Folgen seines Erfolgsformats "Achtung Abzocke" ab Donnerstag, 16. Juli, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins auf Spurensuche.
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Die Recherche im Pizza-Paradies Neapel geht einer brennenden Frage nach: Zerschmilzt auf der vermeintlich edlen Pizza wirklich Käse aus teurer Büffelmilch? Oder sind die Büffelmozzarella-Beläge (h)ausgemachter Käse? Peter Giesel begibt sich auf die Spuren der Büffelmozarella-Mafia. Weitere Themen: Worauf müssen Urlauber bei den Pasta-Nonnas in Bari achten? Welche "handgefertigte" Keramik an der Amalfiküste kommt eigentlich aus fernen Fabriken? Der Experte verspricht: "Wir zeigen, wo das echte Dolce Vita wartet - und aber vor allem, wo Urlauber schamlos abkassiert werden."
Außerdem bei "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur": Diese überlaufenen Sehenswürdigkeiten und gefälschten indigenen Souvenirs in den WM-Gastgeberländern USA und Kanada können sich Urlauber sparen. Auf der Inselwelt Bali und in Singapur zeigen Peter Giesel und sein Team, wie Tempelaffen zu Dieben und bemitleidenswerte Schildkröten zum Geschäftsmodell werden. In den beliebten Urlaubsländern Kroatien und Montenegro wird importierte Massenware als Feinkost verkauft und Fans der Kultserie "Game of Thrones" mit überteuerten Touren abgezockt. In Australien deckt Peter Giesel trügerische Tierparks und Korallen-Riffs ohne Korallen auf.
"Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" läuft ab Donnerstag, 16. Juli, wöchentlich um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
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