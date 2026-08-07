Ermittlungen
"Aktenzeichen XY": Neue Hinweise im Fall Inga Gehricke machen den Ermittlern Hoffnung
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Wochenlang schien es keine neue Spur zu geben – jetzt könnte sich das ändern. Nach der jüngsten Ausgabe von "Aktenzeichen XY" sind zahlreiche Hinweise zum Verschwinden von Inga Gehricke eingegangen. Einige davon gelten für die Ermittler als besonders vielversprechend.
Fast elf Jahre nach dem Verschwinden von Inga Gehricke rückt ihr Fall erneut in den Fokus. Die Ausstrahlung von "Aktenzeichen XY" hat eine Welle neuer Hinweise ausgelöst. Jetzt arbeiten die Ermittler:innen mit Hochdruck daran, jede einzelne Spur zu überprüfen – und einige davon könnten den Fall entscheidend voranbringen.
"Aktenzeichen XY ... Ungelöst"
Rund 170 Hinweise nach der TV-Sendung
Nach der Sendung vom 29. Juli gingen laut Polizei rund 170 Hinweise zum Fall der damals fünfjährigen Inga Gehricke ein. Das Mädchen verschwand am 2. Mai 2015 während eines Familienausflugs auf dem Gelände des Wilhelmshofs bei Stendal spurlos. Besonders zehn Hinweise wecken nun die Aufmerksamkeit der Ermittler:innen.
Diese Hinweise betreffen vor allem Personen, die bereits schon bekannt waren, teilweise zumindest.
Er ergänzt: "Und aber auch Hinweise zur Umgebung, sprich an dem Ort, wo Inga damals verschwunden ist." Die neuen Informationen haben bereits konkrete Ermittlungsansätze hervorgebracht. Diese werden nun priorisiert ausgewertet und überprüft. Seit 2023 beschäftigt sich eine Cold-Case-Einheit erneut mit dem rätselhaften Vermisstenfall.
Ob sich darunter tatsächlich die entscheidende Spur befindet, ist noch offen. Fest steht jedoch: Jeder einzelne Hinweis wird sorgfältig geprüft. Für die Ermittler könnte genau darin der entscheidende Baustein liegen, um das Schicksal von Inga Gehricke nach so vielen Jahren endlich aufzuklären.
Noch mehr spannende True-Crime-Fälle
Auch andere Fälle erhalten neue Impulse
Nicht nur im Fall Inga Gehricke brachte "Aktenzeichen XY" neue Erkenntnisse. Auch mehrere weitere Ermittlungen bekamen nach der Ausstrahlung frische Hinweise.
Mordfall Daniel Emminger
Nach dem Mord an Daniel Emminger im Unterallgäu konzentrieren sich die Ermittlungen weiterhin auf mögliche Personen mit Hörschäden. Hintergrund ist die Annahme, dass der oder die Täter:in den Schuss in einem geschlossenen Raum entweder mit Gehörschutz abgegeben hat oder dadurch selbst einen Hörschaden erlitt.
Fabian Puchelt vom LKA Bayern erklärt: "Damit verbunden war natürlich auch die Frage der Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei in Memmingen, ob jemandem nach der Tat eine Person im Umfeld von Daniel Emminger aufgefallen ist, die entsprechenden Gehörschaden oder Gehörbeeinträchtigungen hat."
Nach der Sendung gingen tatsächlich entsprechende Hinweise ein. Außerdem prüfen die Ermittler:innen Meldungen zu möglichen illegalen Waffenbesitzern aus dem Umfeld des Opfers.
Neue Spur nach Juwelier-Überfall
Auch der Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Bielefeld beschäftigt die Polizei weiter. Mehrere Zuschauer:innen glauben, die auf Überwachungsvideos gezeigten Tatverdächtigen erkannt zu haben. "Es könnte sich hier um eine Tätergruppierung handeln, die auch schon im Raum Nordrhein-Westfalen für ähnliche Taten verantwortlich ist", erklärt das LKA Bayern. Die Polizei untersucht nun, ob sich dieser Verdacht bestätigt.
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Cold Case Lieselotte Hohlmann
Auch im mehr als 29 Jahre alten Mordfall Lieselotte Hohlmann gibt es neue Ansätze. Im Mittelpunkt steht weiterhin der verschwundene Gehstock der Millionärin, der möglicherweise als Tatwaffe diente.
Das LKA Bayern sagt: "In diesem Zusammenhang ist natürlich ganz interessant herauszufinden, ob es sich hierbei wirklich um ein Einzelstück handelt oder ob es vielleicht einfach Massenware war." Darüber hinaus meldeten sich zwei Personen mit detaillierten Informationen über das private Umfeld und die Gewohnheiten der Getöteten. Auch diesen Hinweisen gehen die Ermittler nun nach.
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