Ermittlungen "Aktenzeichen XY": Neue Hinweise im Fall Inga Gehricke machen den Ermittlern Hoffnung Aktualisiert: 09:00 Uhr von C3 Newsroom Nach der jüngsten Ausgabe von "Aktenzeichen XY" werten die Ermittler zahlreiche neue Hinweise zum Verschwinden von Inga Gehricke aus. Bild: ZDF/Tobias Schult

Wochenlang schien es keine neue Spur zu geben – jetzt könnte sich das ändern. Nach der jüngsten Ausgabe von "Aktenzeichen XY" sind zahlreiche Hinweise zum Verschwinden von Inga Gehricke eingegangen. Einige davon gelten für die Ermittler als besonders vielversprechend.

Fast elf Jahre nach dem Verschwinden von Inga Gehricke rückt ihr Fall erneut in den Fokus. Die Ausstrahlung von "Aktenzeichen XY" hat eine Welle neuer Hinweise ausgelöst. Jetzt arbeiten die Ermittler:innen mit Hochdruck daran, jede einzelne Spur zu überprüfen – und einige davon könnten den Fall entscheidend voranbringen.

Rund 170 Hinweise nach der TV-Sendung Nach der Sendung vom 29. Juli gingen laut Polizei rund 170 Hinweise zum Fall der damals fünfjährigen Inga Gehricke ein. Das Mädchen verschwand am 2. Mai 2015 während eines Familienausflugs auf dem Gelände des Wilhelmshofs bei Stendal spurlos. Besonders zehn Hinweise wecken nun die Aufmerksamkeit der Ermittler:innen.

Diese Hinweise betreffen vor allem Personen, die bereits schon bekannt waren, teilweise zumindest. Fabian Puchelt, LKA Bayern

Er ergänzt: "Und aber auch Hinweise zur Umgebung, sprich an dem Ort, wo Inga damals verschwunden ist." Die neuen Informationen haben bereits konkrete Ermittlungsansätze hervorgebracht. Diese werden nun priorisiert ausgewertet und überprüft. Seit 2023 beschäftigt sich eine Cold-Case-Einheit erneut mit dem rätselhaften Vermisstenfall.

Ob sich darunter tatsächlich die entscheidende Spur befindet, ist noch offen. Fest steht jedoch: Jeder einzelne Hinweis wird sorgfältig geprüft. Für die Ermittler könnte genau darin der entscheidende Baustein liegen, um das Schicksal von Inga Gehricke nach so vielen Jahren endlich aufzuklären.

Auch andere Fälle erhalten neue Impulse Nicht nur im Fall Inga Gehricke brachte "Aktenzeichen XY" neue Erkenntnisse. Auch mehrere weitere Ermittlungen bekamen nach der Ausstrahlung frische Hinweise.

Mordfall Daniel Emminger Nach dem Mord an Daniel Emminger im Unterallgäu konzentrieren sich die Ermittlungen weiterhin auf mögliche Personen mit Hörschäden. Hintergrund ist die Annahme, dass der oder die Täter:in den Schuss in einem geschlossenen Raum entweder mit Gehörschutz abgegeben hat oder dadurch selbst einen Hörschaden erlitt. Fabian Puchelt vom LKA Bayern erklärt: "Damit verbunden war natürlich auch die Frage der Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei in Memmingen, ob jemandem nach der Tat eine Person im Umfeld von Daniel Emminger aufgefallen ist, die entsprechenden Gehörschaden oder Gehörbeeinträchtigungen hat." Nach der Sendung gingen tatsächlich entsprechende Hinweise ein. Außerdem prüfen die Ermittler:innen Meldungen zu möglichen illegalen Waffenbesitzern aus dem Umfeld des Opfers.

Neue Spur nach Juwelier-Überfall Auch der Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Bielefeld beschäftigt die Polizei weiter. Mehrere Zuschauer:innen glauben, die auf Überwachungsvideos gezeigten Tatverdächtigen erkannt zu haben. "Es könnte sich hier um eine Tätergruppierung handeln, die auch schon im Raum Nordrhein-Westfalen für ähnliche Taten verantwortlich ist", erklärt das LKA Bayern. Die Polizei untersucht nun, ob sich dieser Verdacht bestätigt.

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