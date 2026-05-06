Fahndungs-Sendung
"Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Diese Fälle werden heute vorgestellt
Veröffentlicht:von teleschau
Zwei "Cold Cases" und ein brutaler Brandanschlag auf eine Familie auf Borkum: Bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" bitten die Ermittler:innen heute wieder um sachdienliche Hinweise.
Schau die neue Folge heute im ZDF-Livestream auf Joyn
Folge 626
Ungeklärte Kriminalfälle beschäftigen Moderator Rudi Cerne und das Team von "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" auch in der Sendung von Mittwoch, 6. Mai, 20.35 Uhr (live im ZDF und im Livestream bei Joyn). Seit 1967 werden im Fahndungsklassiker die Zuschauer:innen zu sachdienlichen Hinweisen aufgefordert. Die Idee zur Sendung hatte der 2009 verstorbene Eduard Zimmermann. Mehr als 600 Folgen später ist die Einschaltquote noch immer so imposant wie die Aufklärungsquote. Folgende Fälle werden anhand von Spiel-Szenen in der neuen Ausgabe vorgestellt.
Hinweis: Wegen einer Programmänderung zeigt das ZDF "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" heute erst um 20:35 Uhr.
Brandanschlag auf siebenköpfige Familie
Auf der Insel Borkum kam es am 23. August 2024 in der Wohnung einer siebenköpfigen Familie aus Rumänien zu einem Mordanschlag. Das Feuer brach mitten in der Nacht im ersten Obergeschoss des Hauses aus. Die drei erwachsenen Frauen und zwei Männer retteten sich in ihrer Verzweiflung, indem sie mit den Kindern im Arm aus dem Fenster sprangen. Dabei erlitten sie teils schwere Verletzungen, die Kinder überstanden den Sprung körperlich unbeschadet.
Der Auslöser des Brandes ist schnell gefunden. Demnach wurde im Hausflur ein Teppichläufer mit Benzin übergossen und in Brand gesetzt. Ebenfalls verdächtig: Beim Eintreffen der Polizei stand die Wohnungstür halb offen. Die Ermittler:innen vermuten, dass sich der Brandstifter oder die Brandstifterin unbemerkt Zugang zur Wohnung verschafft haben muss und dort den Brand auslöste. Doch was war das Motiv?
Cold Case aus Köln: Wer ermordete Bianca Bersch?
Am 3. Juli 1992 wird Bianca Bersch in ihrer Wohnung in Köln tot aufgefunden. Die 48-Jährige wurde durch mehrere Messerstiche getötet. Neben dem Opfer fand die Polizei einen fremden Schlüsselbund sowie zwei blutverschmierte Tennissocken. Die Ermittler:innen gehen davon aus, dass diese dem Täter gehörten. Zudem sei die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht worden.
Bei der Wohnung handelte es sich um den Zweitwohnsitz der ermordeten Frau. Diese wohnte eigentlich gemeinsam mit ihrem Ehemann in Rheinland-Pfalz. In Köln hielt sie sich lediglich unter der Woche auf und arbeitete dort unter dem Namen "Yvonne" als Prostituierte. Der Fall ist bis heute ein Cold Case.
Cold Case: Mord an Dr. Bernhard Benz
Am 21. Januar 2000 übernimmt der Mediziner Dr. Bernhard Benz aus Offenburg kurzfristig eine Operation, wird jedoch zum Ende des Eingriffs wieder abgelöst. Er will sich daraufhin auf den Weg nach Hause machen. Die Polizei geht davon aus, dass er dabei auf seine:n Mörder:in getroffen sein muss. Diese:r habe ihm vermutlich eine Mitfahrgelegenheit zum Bahnhof angeboten.
Dr. Benz stieg daraufhin auf dem Klinikparkplatz in das Auto, geriet während der Fahrt jedoch in einen Streit mit dem oder der Unbekannten. Benz wird noch in dem Fahrzeug ermordet und anschließend in einem abgelegenen Bereich an der Römerstraße abgelegt. Zuvor wurden mehrere persönliche Gegenstände entwendet. Wenig später wird die Leiche von Bernhard Benz gefunden. Auch dieser Fall ist bis heute ein Cold Case.
Mehr entdecken
Feuer-Hölle auf Borkum
Neuer Fall bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Warum wurde eine Familie Opfer eines Brandanschlags?
Der "Aktenzeichen"-Ableger startet am 6. Mai
"XY Spuren des Verbrechens": So kam Helene Reiner zur ZDF-Sendung
Frischer Blick auf frühere Fälle
"Aktenzeichen XY" bekommt neuen Ableger: Alle Infos zum Start
Multitalent
Sven Voss im Porträt: Das sollest du über den "XY"-Moderator wissen
Zwei Morde in Köln
Vorschau "XY gelöst": Um diese True-Crime-Fälle geht es heute
Heute im TV
"Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Wer zündete das Nachtlager einer obdachlosen Frau an?