Fahndungs-Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Diese Fälle werden heute vorgestellt Veröffentlicht: Vor 59 Minuten von teleschau Brutaler Mord an einer Prostituierten. Die Polizei sucht am Tatort akribisch nach Spuren des Täters und wird fündig. Bild: ZDF und Saskia Pavek

Zwei "Cold Cases" und ein brutaler Brandanschlag auf eine Familie auf Borkum: Bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" bitten die Ermittler:innen heute wieder um sachdienliche Hinweise.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Trigger-Warnung! Dieser Artikel enthält Themen wie Gewalt, Tod und sexuellen Missbrauch, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung für Betroffene bieten qualifizierte Beratungsangebote. Wende dich z. B. an Weißer Ring e. V. (Hilfe für Opfer von Gewalt).

Schau die neue Folge heute im ZDF-Livestream auf Joyn Heute, 20:35 Uhr • Aktenzeichen XY... ungelöst Folge 626 Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Ungeklärte Kriminalfälle beschäftigen Moderator Rudi Cerne und das Team von "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" auch in der Sendung von Mittwoch, 6. Mai, 20.35 Uhr (live im ZDF und im Livestream bei Joyn). Seit 1967 werden im Fahndungsklassiker die Zuschauer:innen zu sachdienlichen Hinweisen aufgefordert. Die Idee zur Sendung hatte der 2009 verstorbene Eduard Zimmermann. Mehr als 600 Folgen später ist die Einschaltquote noch immer so imposant wie die Aufklärungsquote. Folgende Fälle werden anhand von Spiel-Szenen in der neuen Ausgabe vorgestellt. Hinweis: Wegen einer Programmänderung zeigt das ZDF "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" heute erst um 20:35 Uhr.

Brandanschlag auf siebenköpfige Familie Auf der Insel Borkum kam es am 23. August 2024 in der Wohnung einer siebenköpfigen Familie aus Rumänien zu einem Mordanschlag. Das Feuer brach mitten in der Nacht im ersten Obergeschoss des Hauses aus. Die drei erwachsenen Frauen und zwei Männer retteten sich in ihrer Verzweiflung, indem sie mit den Kindern im Arm aus dem Fenster sprangen. Dabei erlitten sie teils schwere Verletzungen, die Kinder überstanden den Sprung körperlich unbeschadet. Der Auslöser des Brandes ist schnell gefunden. Demnach wurde im Hausflur ein Teppichläufer mit Benzin übergossen und in Brand gesetzt. Ebenfalls verdächtig: Beim Eintreffen der Polizei stand die Wohnungstür halb offen. Die Ermittler:innen vermuten, dass sich der Brandstifter oder die Brandstifterin unbemerkt Zugang zur Wohnung verschafft haben muss und dort den Brand auslöste. Doch was war das Motiv?

Cold Case aus Köln: Wer ermordete Bianca Bersch? Am 3. Juli 1992 wird Bianca Bersch in ihrer Wohnung in Köln tot aufgefunden. Die 48-Jährige wurde durch mehrere Messerstiche getötet. Neben dem Opfer fand die Polizei einen fremden Schlüsselbund sowie zwei blutverschmierte Tennissocken. Die Ermittler:innen gehen davon aus, dass diese dem Täter gehörten. Zudem sei die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht worden. Bei der Wohnung handelte es sich um den Zweitwohnsitz der ermordeten Frau. Diese wohnte eigentlich gemeinsam mit ihrem Ehemann in Rheinland-Pfalz. In Köln hielt sie sich lediglich unter der Woche auf und arbeitete dort unter dem Namen "Yvonne" als Prostituierte. Der Fall ist bis heute ein Cold Case.