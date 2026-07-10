Polizei bittet um Hinweise
Nach Knochenfund: "Aktenzeichen XY ... Vermisst" rollt den Fall Corina Niemand auf
Aktualisiert:von teleschau
Die Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ... Vermisst" greift in einer Sonderausgabe unter anderem den Fall der vermissten Corina Niemand auf. Zwei Jahre lang fehlte von der 43-Jährigen jede Spur. Im April 2026 wurde jedoch ein menschlicher Knochen entdeckt, der ihr zugeordnet werden konnte.
In der Sondersendung "Aktenzeichen XY ... Vermisst" am 8. Juli um 20:15 Uhr im ZDF und im Stream auf Joyn beschäftigt sich das Team um Moderator Rudi Cerne mit fünf mysteriösen Vermissten-Fällen aus Deutschland und der Schweiz. Einer davon ist der Fall Corina Niemand. Die Frau aus dem Dresdner Stadtteil Dölzschen verschwand am 23. März 2024 spurlos. Vor wenigen Monaten, im April 2026, nahm der Fall dann eine tragische Wendung.
Nachdem es zwei Jahre lang keinerlei weiterführende Hinweise gegeben hatte, fand der Eigentümer eines Grundstücks unterhalb der Begerburg im Dresdner Stadtteil Dölzschen einen menschlichen Knochen. Die Begerburg liegt nur rund 500 Meter Luftlinie von Corina Niemands Wohnort entfernt und gehörte zu ihrer regelmäßigen Spazierstrecke. Anschließende Untersuchungen konnten den Knochen zweifelsfrei der Vermissten zuordnen.
Fall Corina Niemand: Polizei bittet bei "Aktenzeichen XY ... Vermisst" um neue Hinweise
Daraufhin suchten die Einsatzkräfte mehrere Tage lang das Gebiet nach weiteren Hinweisen ab - ohne Erfolg. Die Einsatzkräfte fanden weder Knochen noch Teile der Kleidung von Corina Niemand. Die Polizei hält einen möglichen Unfall während eines Spaziergangs inzwischen für äußerst unwahrscheinlich und ermittelt derzeit wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Eine endgültige Aussage zur Todesursache ist bislang jedoch nicht möglich.
Bei den bisherigen Ermittlungen verfolgten die Ermittler:innen dabei sogar Spuren bis nach Spanien und Hawaii, wo die Vermisste während ihres Studiums lebte. Nun erhofft sich die Polizei durch die ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ... Vermisst" weitere Hinweise.
Gesucht werden Zeug:innen, die Angaben zum Verbleib der Vermissten machen können - insbesondere wo und wann sie zum letzten Mal gesehen wurde. Corina Niemand ist 1,70 Meter groß, schlank, hat braune Augen und mittellanges schwarzes Haar. Am Tag ihres Verschwindens trug sie einen knielangen schwarzen Steppmantel, Stiefel mit Fellbesatz und rote Wollhandschuhe. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.
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