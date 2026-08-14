Ermittlungserfolg Überraschender Durchbruch dank "Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Dieser Tipp führt zur Festnahme eines Verdächtigen Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom :newstime "Aktenzeichen XY" führt zu Festnahme Videoclip • 01:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Monatelang fehlt von einem Tatverdächtigen jede Spur. Dann wird der Fall bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" gezeigt - und plötzlich kommt Bewegung in die Ermittlungen. Ein anonymer Hinweis führt die Polizei schließlich bis in die Schweiz.

Fast ein Jahr nach einem lebensgefährlichen Angriff in Dortmund gibt es einen entscheidenden Ermittlungserfolg: Ein 42 Jahre alter Tatverdächtiger wurde in der Schweiz festgenommen und inzwischen nach Deutschland überführt. Der Durchbruch gelang nach der Ausstrahlung des Falls bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst". Nachdem der Angriff in der ZDF-Sendung vorgestellt worden war, gingen zahlreiche Hinweise ein. Einer davon sollte sich als besonders wichtig erweisen: Eine anonyme Person brachte die Ermittler:innen auf die Spur des gesuchten Mannes. Wo genau der 42-Jährige in der Schweiz gefasst wurde, teilten die Behörden nicht mit. Mittlerweile befindet er sich wieder in Deutschland. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an.

Ein Kneipenbesuch nimmt eine dramatische Wendung Der Fall führt zurück zum 5. November 2025. An diesem Abend besucht ein damals 51 Jahre alter Mann nach einem Konzert seine Stammkneipe im Dortmunder Stadtteil Kirchlinde. Dort trifft er auf den späteren Tatverdächtigen. Die beiden Männer sitzen an der Bar, trinken Bier und beginnen miteinander zu diskutieren. Was zunächst wie ein ungewöhnliches Kneipengespräch wirkt, wird zunehmend hitziger. Auslöser ist offenbar eine Diskussion über die Abstammung verschiedener Völker. Die Männer geraten darüber aneinander, ob die Kelten oder das albanische Volk auf eine ältere Geschichte zurückblicken können. Schließlich greift die Wirtin ein und verweist beide Männer der Kneipe.

Vor der Kneipe kommt es zum Angriff Doch draußen ist der Streit offenbar noch nicht beendet. Nachdem die beiden Männer das Lokal verlassen haben, kommt es zu dem folgenschweren Angriff. Ersthelfer finden den 51-Jährigen wenig später bewusstlos und blutüberströmt. Er hat schwere Verletzungen am Kopf erlitten und muss in eine Klinik gebracht werden. Der mutmaßliche Angreifer ist zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden. Für das Opfer verändert diese Nacht das gesamte Leben. Der Mann, der bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" unter dem Namen "Michael Koch" vorgestellt wurde, ist seit der Tat halbseitig gelähmt und auf Pflege angewiesen. Sein Zustand soll sich seitdem nicht verändert haben.

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