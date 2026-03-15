Auf Fake-Shop reingefallen
"Aktenzeichen XY": Wie Moderator Rudi Cerne selbst Betrugsopfer wurde
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Ein Klick, ein Fake-Shop - und plötzlich war das Geld weg. "Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne berichtete jetzt, wie er selbst einmal Opfer eines Internetbetrugs wurde und dabei beinahe mehrere tausend Euro verloren hätte.
"Aktenzeichen XY ... Ungelöst" läuft am 18. März um 20:15 Uhr im ZDF
Kriminalfälle gehören für Rudi Cerne eigentlich zum Berufsalltag bei "Aktenzeichen XY". Doch diesmal wurde der Moderator selbst Teil einer Betrugs-Story: Im Internet tappte er in die Falle eines Fake-Shops. Später erklärte Cerne offen, dass ein kleiner, aber entscheidender Fehler dazu geführt hatte.
Designermöbel, die nie ankamen
"Ich hatte online Designermöbel bestellt - einen Tisch und vier Stühle - und dafür rund 2.500 Euro bezahlt", erzählte der Moderator in einem Interview mit der Fernsehzeitschrift "Funk Uhr". Bezahlt hatte er mit einer Kreditkarte. Das Geld wurde sofort abgebucht. Die Möbel jedoch kamen nie an.
Kreditkarte gesperrt, Geld zurück
Immerhin reagierte Rudi Cerne schnell genug und ließ seine Karte sperren. Offenbar versuchten die Täter:innen später erneut, Geld von seinem Konto abzubuchen. Über eine Kreditkartenversicherung bekam er den abgebuchten Betrag zurück. "Seitdem gehe ich beim Onlinekauf sehr vorsichtig vor", erzählte er weiter.
Nötig: Mehr Vorsicht beim Online-Shopping
Seit dieser Erfahrung rät er allen, die Anbieter beim Online-Shoppen vor dem Bezahlen genau zu prüfen. Oder lieber ganz traditionell vor Ort einzukaufen. "Zum einen unterstützt man damit den Einzelhandel, was ich grundsätzlich wichtig finde. Zum anderen kann man sich im Internet leicht täuschen lassen."
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