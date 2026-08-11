True Crime mit Horst Lichter
"Mord auf Ex"-Podcasterinnen bei "Bares für Rares XXL"
Aktualisiert:von teleschau
Horst Lichter lädt wieder zu einer Primetime-Sommerausgabe seiner Trödelshow ein. Als prominente Gäste sind bei "Bares für Rares XXL" (Mittwoch, 12. August, 20:15 Uhr, ZDF) die Moderatorinnen des True-Crime-Podcasts "Mord auf Ex" dabei.
Die neue Spezialausgabe des Erfolgsformats "Bares für Rares" steht unter dem Motto "Bunt wie das Leben". Was das mit den Raritäten und Dachbodenfunden zu tun hat, die Gastgeber Horst Lichter und seinen Händler:innen darin präsentiert werden? Das verrät schon das Schmuckstück, das die prominenten Gäste Leonie Bartsch und Linn Schütze mitgebracht haben. Sie sind die Moderatorinnen des True-Crime-Podcasts "Mord auf Ex", der zu den erfolgreichsten deutschen Podcasts überhaupt zählt.
Die beiden haben ein ganz besonderes Stück aus Familienbesitz dabei: eine sogenannte Kamee. So nennt man Schmuckstücke, gerne Broschen oder Ohrgeschmeide, die ein erhabenes Relief aus Muschelschale oder mehrfarbigem Stein besitzen. Häufig handelt es sich um das Porträt einer Frau.
Ob das gute Stück einen besonderen Wert hat, wie alt es ist und wo es hergestellt wurde: All das wird die Expertin Wendela Horz Leonie Bartsch, Linn Schütze und Horst Lichter mitteilen, nachdem sie die Kamee genau unter die Lupe genommen hat. Die Goldschmiedin und Edelsteinkennerin gehört schon seit fast zehn Jahren zu den "Bares für Rares"-Experten.
"Bares für Rares" am Mittwoch um 20:15 Uhr
Diese Experten und Händler sind dabei
Außer ihr sind in der aktuellen Sendung auch Dr. Bianca Berding, Colmar Schulte-Goltz und Detlev Kümmel als Experten dabei und geben ihre Expertise für die mitgebrachten Gegenstände der bekannten und unbekannten Gäste ab.
Im Händlerraum warten Fabian Kahl, Susanne Steiger, David Suppes, Sarah Schreiber, Daniel Meyer und Julian Schmitz-Avila auf interessante und womöglich lukrative Fundstücke, um die sie dieses Mal bieten können. Es wird auf alle Fälle wie immer spannend, fast wie im Podcast der Promi-Teilnehmerinnen.
Der "Händlerraum" liegt übrigens natürlich auch in dieser Sommer-Ausgabe im Freien, so wie die ganze Show. Sie findet vor dem barocken Wasserschloss Ehreshoven in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Engelskirchen auf einer Freilichtbühne und vor stilechter historischer Kulisse statt.
ZDF unterbricht die Sendung kurz
Noch eine Besonderheit am Rande: Kurz nach Start der Sendung wird sie für etwa zehn Minuten unterbrochen werden, wie das ZDF auf Nachfrage der Nachrichtenagentur teleschau mitteilte: "Zum heutigen Zeitpunkt können wir sagen: Das ZDF-Hauptprogramm unterbricht 'Bares für Rares XXL' und sendet von ca. 20:25 bis 20:35 Uhr live die Sonnenfinsternis über Mallorca."
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Mehr entdecken
Nach Diskussion mit Roland
Annika weint bitterlich: So dramatisch stand es um Ehemann Heinz Hoenig
Vom Studium ins Fernsehen
Katrin Bauerfeind heute im "TV total Stand-up Club": So wurde die TV-Moderatorin erfolgreich
"Ich ertrage die Stille so schlecht"
Senta Berger spricht über ihren Alltag nach dem Tod ihres Mannes
Sendersprecher bezieht Stellung
GNTM weiter bei ProSieben? Jetzt äußert sich der Sender
Neue Idee
Überraschende Planänderung: Übernimmt Leni Klum doch nicht GNTM?
Casting-Geheimnis
Mit dieser Bett-Szene bekam Lisa Maria Potthoff die "Eberhofer"-Rolle