Diesmal wollen Leonie Bartsch und Linn Schütze, die Gastgeberinnen des erfolgreichen Podcasts "Mord auf Ex", bei Horst Lichter mehr über ein mitgebrachtes Schmuckstück wissen.

Horst Lichter lädt wieder zu einer Primetime-Sommerausgabe seiner Trödelshow ein. Als prominente Gäste sind bei "Bares für Rares XXL" (Mittwoch, 12. August, 20:15 Uhr, ZDF) die Moderatorinnen des True-Crime-Podcasts "Mord auf Ex" dabei.

Die neue Spezialausgabe des Erfolgsformats "Bares für Rares" steht unter dem Motto "Bunt wie das Leben". Was das mit den Raritäten und Dachbodenfunden zu tun hat, die Gastgeber Horst Lichter und seinen Händler:innen darin präsentiert werden? Das verrät schon das Schmuckstück, das die prominenten Gäste Leonie Bartsch und Linn Schütze mitgebracht haben. Sie sind die Moderatorinnen des True-Crime-Podcasts "Mord auf Ex", der zu den erfolgreichsten deutschen Podcasts überhaupt zählt.

Die beiden haben ein ganz besonderes Stück aus Familienbesitz dabei: eine sogenannte Kamee. So nennt man Schmuckstücke, gerne Broschen oder Ohrgeschmeide, die ein erhabenes Relief aus Muschelschale oder mehrfarbigem Stein besitzen. Häufig handelt es sich um das Porträt einer Frau.

Ob das gute Stück einen besonderen Wert hat, wie alt es ist und wo es hergestellt wurde: All das wird die Expertin Wendela Horz Leonie Bartsch, Linn Schütze und Horst Lichter mitteilen, nachdem sie die Kamee genau unter die Lupe genommen hat. Die Goldschmiedin und Edelsteinkennerin gehört schon seit fast zehn Jahren zu den "Bares für Rares"-Experten.