Neue Idee
Überraschende Planänderung: Übernimmt Leni Klum doch nicht GNTM?
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Leni Klum schien zuletzt immer stärker in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter zu treten. Doch jetzt schlägt die 22-Jährige überraschend einen anderen Weg ein. Was bedeutet das für ihre mögliche Zukunft bei "Germany’s Next Topmodel"?
Germany's Next Topmodel
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Leni Klum beendet Studium: Jetzt will sie eine Kochschule besuchen
Leni Klum beendet ihr Studium der Innenarchitektur an der New York University, nachdem sie zuvor an der Parsons School of Design eingeschrieben war. Statt direkt in den Beruf einzusteigen, kündigt die 22-Jährige im Interview mit dem Magazin "Daily Front Row" an, als Nächstes eine Kochschule besuchen zu wollen. Kochen sei längst Teil ihres Alltags, sagt sie: "Ich koche die meisten meiner Mahlzeiten selbst und habe großen Spaß daran." Weiter verrät sie, es fehle ihr vor allem technisches Grundwissen - sie wolle lernen, "alles ohne Rezept zu kochen und eine Zwiebel richtig zu schneiden".
Am liebsten kocht sie Hühnersuppe, wie sie im Interview zugibt - ein festes Sonntagsritual, von dem regelmäßig genug für die ganze Woche übrig bleibt. Die Zubereitung sei denkbar unkompliziert: Praktisch jedes vorhandene Gemüse lande im Topf, von Spinat über Zucchini bis Rosenkohl, dazu reichlich Knoblauch - "so etwa eine ganze Knolle".
Doch so viel Leidenschaft Leni Klum für kulinarische Finesse aufbringt: Die Fashion-Welt tritt für sie deshalb keineswegs in den Hintergrund. Wer vermutet, ihre neuen Pläne würden das Modeln ausbremsen, täuscht sich, denn die Arbeit vor der Kamera läuft nahtlos weiter. Dank des flexiblen Online-Studiums konnte sie in den vergangenen Jahren problemlos zu internationalen Jobs reisen. Zu ihren Projekten zählen unter anderem die Kampagnen für das Lingerie-Label Intimissimi, für das sie bereits im Alter von 18 Jahren erstmals posierte.
Von einem Rückzug aus der Modewelt kann also keine Rede sein: Leni Klum ist bei der renommierten Agentur IMG Models unter Vertrag, kooperiert im fünften Jahr mit Intimissimi und glänzte zuletzt in einer Guess-Kampagne in London. Wie eng getaktet ihr Alltag ist, zeigte sich selbst an ihrem Graduierungstag: Den verbrachte sie am Set eines Guess-Shootings in London - das Diplom feierte sie am Set kurzerhand zwischen zwei Foto-Sessions mit dem Produktionsteam.
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Leni Klum und "Germany's Next Topmodel": So steht es um ihre mögliche Nachfolge
Spannung bekommt die Ankündigung vor allem mit Blick auf eine Schlüsselfrage: Übernimmt Leni Klum irgendwann das Zepter bei "Germany's Next Topmodel"? Spekulationen darüber gibt es seit Jahren. Im März 2026 sprang Leni erstmals für ihre Mutter Heidi Klum ein und moderierte eine Entscheidungsfolge - inklusive des legendären Satzes: "Ich habe heute leider kein Foto für dich." Heidi Klum meldete sich dazu höchstpersönlich in der Show zu Wort.
Seit Jahren munkelt die Welt, ob sie nicht mein Zepter übernehmen könnte.
Doch konkrete Pläne für eine Übergabe gab es danach nicht. Mit dem Entschluss, jetzt eine Ausbildung zur Köchin zu absolvieren, setzt Leni Klum vorerst ohnehin eigene Prioritäten. Ob sie sich damit vom Fernsehen entfernt oder lediglich ein zweites Standbein neben ihrer Modelkarriere aufbaut, lässt sie offen.
Für die 22. Staffel der erfolgreichen ProSieben-Show ist die Bewerbungsphase bereits abgeschlossen. Auch 2027 führt Heidi Klum als Gastgeberin und Jurychefin durch das Format, das sie seit dem Start 2006 maßgeblich prägt. Die Dreharbeiten für die neue GNTM-Staffel sollen bereits im September beginnen.
Im Clip: Leni übernimmt Heidi Klums berühmten Satz
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