Kein Comeback als C.J. Parker
"Niemand gemeldet": Darum gibt es kein "Baywatch"-Comeback für Pamela Anderson
Veröffentlicht:von Julia W.
Das "Baywatch"-Reboot soll Anfang 2027 starten – doch ausgerechnet eines der berühmtesten Gesichter der Kultserie wird nicht dabei sein. Pamela Anderson verrät nun, warum ein Comeback für sie nicht infrage kommt.
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
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Serien Super-Hit der 90er mit Pamela Anderson: Die Helden in den roten Badehosen und -anzügen sind zurück! Mitch Buchannon und sein Team retten Leben am Traumstrand Malibus.
Wenn Anfang 2027 die Neuauflage von "Baywatch" an den Start geht, wird eine der bekanntesten Figuren der Originalserie fehlen: Pamela Anderson. Die Schauspielerin, die als Rettungsschwimmerin C.J. Parker weltweit berühmt wurde, ist nach eigenen Angaben nicht Teil des Projekts. Sie wurde nicht einmal gefragt.
"Niemand hat sich bei mir gemeldet"
Im Gespräch mit dem Branchenportal "Deadline" erklärte Anderson laut "Focus": "Niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich weiß nicht viel darüber." Zwar habe es Gespräche mit ihren Söhnen über eine mögliche Beteiligung als Produzenten gegeben, doch zu einer Zusammenarbeit sei es offenbar nicht gekommen. "Ich bin mir nicht sicher, was da genau passiert ist, aber ich wünsche ihnen alles Gute."
Das Reboot der Kultserie setzt überwiegend auf neue Gesichter. Zu den Hauptdarstellern zählen Stephen Amell, Brooks Nader und Shay Mitchell. Mit Erika Eleniak und David Chokachi kehren allerdings auch zwei bekannte Schauspieler aus der Originalserie zurück.
Bis heute unvergessen: Pamela Anderson als CJ Parker
Anderson schließt "Baywatch"-Comeback aus
Selbst wenn sich jemand bei Anderson gemeldet hätte, wäre es wohl nicht zum Comeback der 59-Jährige gekommen. "Ich habe nicht vor, zu 'Baywatch' zurückzukehren", sagte sie. Sie wolle künftig neue Rollen ausprobieren und denke über eine Rückkehr auf die Theaterbühne nach. "Ich möchte die Leute überraschen. Ich möchte mich selbst überraschen. Deshalb versuche ich, Dinge zu tun, die ich in der Vergangenheit noch nicht getan habe."
An ihre Zeit bei "Baywatch" erinnert sich Anderson aber gerne zurück. "Es war ein großartiger Job und ich bin jeden Tag wahnsinnig gerne zur Arbeit am Strand gegangen. Ich wäre ohnehin dort gewesen." Die Serie habe ihr viel gegeben: "Zu dieser Zeit habe ich viel gelernt, und [die Serie] hat mir weltweite Bekanntheit verschafft. Alles, was ich bisher gemacht habe, hat mich an diesen Punkt geführt, und das ist ein Segen."
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