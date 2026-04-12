Verwandlung im Lauf der Jahrzehnte Pamela Anderson: So hat sie sich verändert Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Anna T. Pamela Anderson: Ihre Zeiten der Sex-Ikone und Skandal-Nudel sind vorbei. Bild: picture alliance / Sipa USA | Sipa USA; picture alliance / imageBROKER | Lumeimages; picture alliance / COLLECTION CHRISTOPHEL; Accountanz_stock.adobe.com

Pamela Anderson ganz offen: Sexsymbol, Partygirl, Schauspielerin, Aktivistin, Mutter, Tochter. Anderson zeigt, dass man sich niemals in eine Schublade stecken lassen muss.

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Roter Badeanzug, blondes Haar, perfektes Make-up und große Brüste: In den 1990ern war Pamela Anderson ein Sex-Symbol. Das Bild, das die Öffentlichkeit von ihr hatte und welches durch die Medien maßgeblich geprägt wurde, erzählt aber eigentlich mehr über die Erwartungen der Menschen als über Pamela Anderson als Person. Einerseits machte dieses spezielle Image zu einer der berühmtesten Frauen der Welt, gleichzeitig lies es ihr wenig Spielraum, definierte ihre Karriere und selbst ihre Beziehungen. Heute spricht sie offen darüber und beweist, dass "Sexikone" nur einen Bruchteil ihrer Identität, ihrer Geschichte ausmacht.

Vom introvertierten Teenie zum Playboy-Promi Man kann nicht sagen, dass Pamela die Öffentlichkeit unbedingt gesucht hat. Nach ihrem Highschool-Abschluss arbeitete sie im Sonnenstudio und als Fitnesstrainerin. Als Kind sei sie enorm schüchtern gewesen, berichtet sie in der Doku "Pamela - Eine Liebesgeschichte" (2023). 1989 wurde die damals 22-Jährige auf einem Footballspiel von einem Kameramann entdeckt und auf den großen Bildschirm übertragen. Sie hatte damals noch braune, lange Haare und trug ein Crop-Top mit dem Logo eines kanadischen Bier-Herstellers. Dieser nutzte die Gunst der Stunde prompt und bot Pamela einen Werbe-Deal an - der Beginn einer ganz großen Karriere. Über ihren Werbedeal wurde man beim "Playboy" auf Pamela aufmerksam und lud sie nach L.A. ein. Das Nackt-Shooting stellte für die eher schüchterne Kanadierin zunächst eine große Herausforderung dar. Sie berichtet, dass sie als Kind über Jahre von ihrer Babysitterin missbraucht worden war, als 12-Jährige wurde sie Opfer einer Vergewaltigung. Am Set des "Playboy"-Shootings habe sie sich dann jedoch überraschend wohlgefühlt, es habe sich angefühlt, als habe sie durch diesen Schritt ihre Selbstbestimmung gefunden, die Macht über ihre Sexualität zurückerlangt.

"Baywatch" oder: die bekannteste Blondine der Welt Von 1992 bis 1997 verkörperte Pamela Anderson mit CJ Parker eine der Hauptrollen der Erfolgsserie "Baywatch". Mit ihrem makellosen Körper, der blonden Mähne und in dem legendären roten Badeanzug wurde sie auf der ganzen Welt berühmt. Einer Karriere als Schauspielerin stand nichts im Weg - bis zur Veröffentlichung der privaten Aufnahmen von ihr und ihrem Ehemann Tommy Lee im Jahr 1995. Nachdem der Sexfilm gegen den Willen der beiden veröffentlicht wurde, wurde Pamela endgültig von der Öffentlichkeit objektifiziert und in eine Schublade gesteckt. Es sei quasi unmöglich gewesen, danach noch andere, ernstere Rollen zu bekommen, berichtet Anderson.

Eine der großen Ikonen der Original-Serie: Pamela Anderson zählt zu den Top-Stars der "Baywatch"-Geschichte. Bild: IMAGO / Capital Pictures

Vom Partygirl zur fürsorglichen Mutter Während Pamela und Tommy 1997 noch immer vor Gericht gegen die Verbreitung ihres Privatvideos kämpften, war Pamela schwanger mit Dylan Jagger, ihr erster Sohn Brandon Thomas war 1996 auf die Welt gekommen. Die Schwangerschaft war der Grund, weshalb sie den juristischen Kampf schließlich aufgab - für ihre Kinder da zu sein und endlich ihre Ruhe zu haben, war ihr wichtiger. Und so läutete Pamela eine neue Ära ein: Sie hängte ihren Partyhut an den Nagel und ging ganz in ihrer Mutterrolle auf. War sie zuvor noch viel am Feiern (Tommy Lee hatte sie nur vier Tage vor der Hochzeit in einem Club kennengelernt, wo sie Champagner mit Ecstasy getrunken hatte), hatten ihre Jungs nun Priorität. Dadurch fühlte sich der dritte Mann im Haus zurückgesetzt: Tommy flippte aus und wurde handgreiflich. Zum Schutz ihrer Kinder zieht Pamela sofort Konsequenzen, zeigt ihren Mann an und trennt sich.

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Alles für die Tiere: Pamela als Aktivistin Was tun, wenn man nicht zuletzt durch ein Sextape viel Aufmerksamkeit bekommen hat? Diese schlau für gute Zwecke nutzen! Das dachte sich Pamela, die schon immer ein großes Herz für Tiere hat. Sie engagiert sich seit Jahren für die Tierschutzorganisation PETA, durch Kampagnen mit freizügigen Bildern machte sie immer wieder auf die Ziele der Organisation aufmerksam. Sie demonstriert gegen die Produktion von Pelzen und tritt immer wieder mit Politikern in Kontakt, um für Tierrechte und entsprechende Gesetzesänderungen zu plädieren. Pamela lebt heute mit einigen Tierschutz-Hunden auf dem ehemaligen Grundstück ihrer Großeltern auf Vancouver Island. Hier baut Obst und Gemüse an, welches sie unter anderem an Suppenküchen verteilt.

Eine PETA-Werbung mit Pamela Anderson aus den 2010er Jahren. Bild: picture alliance / The Advertising Archives | The Advertising Archives

Der "Baywatch"-Star am Broadway 2022 überraschte Anderson die Welt (und ein bisschen auch sich selbst) mit einem neuen Karriere-Move: sie gab ihr Debüt am Broadway. Im bekannten Musical "Chicago" verkörperte sie die Rolle der Roxie und erfüllt sich damit einen großen Traum. Danach steht fest: Ja, Pamela Anderson kann durchaus auch singen!

Pamela Anderson gibt ihr Debut am Broadway: 2022 verkörpert die Schauspielerin die Rolle der Roxie Hart im Musical "Chicago". Bild: picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP

Befreit und optimistisch mit fast 60 Dass ihr Verzicht auf Make-up so viel Aufsehen erregen würde, hatte Pamela Anderson nicht erwartet: Von ihrer Mutter hatte sie schon als junges Mädchen gelernt, wie wichtig das Äußere ist, dass man als Frau mehr Macht habe, wenn man hübsch aussehe. Nach ihrem spontanen Entschluss, die Zeit vor dem Besuch der Fashion Week lieber mit einem Spaziergang als in der Maske zu verbringen, hat Pamela Anderson einmal mehr eine neue Version von sich auf den Plan gerufen. "Ich fühle mich so frei dadurch, dass ich nicht versuche, das hübscheste Mädchen im Raum zu sein. Ich meine, was tue ich da eigentlich, wann hört das auf? Ich bin fast 60", erzählte sie der "Vogue" 2023. Das Pamela uns auch noch in Zukunft noch das ein oder andere Mal überraschen wird, so viel steht fest.

Man muss mit sich selbst leben können und das Gefühl haben, dass man so in Ordnung ist. Und dann kann man Dinge hinzufügen. Anderson in einem Interview mit der Vogue 2023