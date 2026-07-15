Neue Staffel ab 27. August "Beauty & The Nerd": Start-Termin enthüllt! Show kehrt im Sommer mit diesen Nerds zurück Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Nicholas Vogel Wrestling, Survival, Tech: Welcher Nerd wächst bei "Beauty & The Nerd" 2026 über sich hinaus? Bild: Joyn / Endemol Shine Germany

Von Wrestling-Fan bis VR-Tüftler: In der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" treffen ab 27. August wieder Welten aufeinander. Acht Nerds wagen das Abenteuer zwischen Beautys, Challenges und Selbstzweifeln. Dabei kämpfen sie nicht nur um 50.000 Euro Preisgeld, sondern auch um mehr Selbstbewusstsein.

5 Staffeln Beauty & The Nerd Alle Folgen anschauen Acht Nerds treffen auf acht Beautys: Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein? Nur wer echten Teamgeist zeigt, hat die Chance auf das Siegertreppchen - und 50.000 Euro Preisgeld. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Acht Nerds, eine Challenge: Raus aus der Komfortzone "Ich bin ein Wrestling-Lexikon" - mit diesem Satz macht Patrick aus Zahna-Elster sofort klar, wofür sein Herz schlägt. Tech-Nerd Nam hingegen fühlt sich eher zwischen VR-Brillen und Anime-Serien zu Hause als im echten Flirtleben. "Die virtuelle Welt gefällt mir besser", gibt der Game-Designer offen zu. Survival-Nerd Sebastian aus Garbsen wiederum weiß genau, wie man mit minimalem Equipment tagelang in der Wildnis überlebt - im Beauty-Dschungel stößt er dagegen schnell an seine Grenzen. Gemeinsam mit fünf weiteren Nerds wagen sie in der 7. Staffel "Beauty & The Nerd" das größte Abenteuer ihres Lebens: raus aus der eigenen Komfortzone, rein in eine völlig fremde Welt. Hinter Gaming, Comics, Anime und Cosplay stecken nämlich oft Selbstzweifel, Schüchternheit und die Sehnsucht, endlich über sich hinauszuwachsen.

"Beauty & The Nerd" 2026: Neue Staffel startet Ende August Ab Donnerstag, 27. August, wird es für die acht Nerds ernst: ProSieben und Joyn zeigen die neue Staffel von "Beauty & The Nerd" immer donnerstags um 20:15 Uhr. Zusammen mit den Beautys müssen sie sich ungewohnten Challenges stellen, Teamgeist beweisen und über ihren eigenen Schatten springen. Zwischen Flirts, Fremdscham und großen Überraschungen geht es am Ende nicht nur um den Sieg, sondern auch um persönliches Wachstum. Für das Gewinner:innen-Team warten außerdem 50.000 Euro Preisgeld und ein Umstyling von Star-Designer Kilian Kerner.

Wrestling, Anime, Survival: Diese Nerds sind in Staffel 7 am Start Wrestling-Nerd Patrick (31, Einzelhandelskaufmann aus Zahna-Elster) "Der Wrestling-Patrick zeigt Stärke, Kampfgeist und Selbstbewusstsein. Dagegen ist der Real-Patrick schüchtern, unsicher und weiß nicht, ob er wirklich geliebt wird", sagt der 31-jährige Einzelhandelskaufmann. Seine Leidenschaft fürs Wrestling hat er von seiner verstorbenen Mutter geerbt. Bild: Joyn

Cosplay-Nerdin Sasha (23, Content-Creatorin aus Saarbrücken) "Ich möchte so viel Confidence besitzen und selbst über den idiotischsten und peinlichsten Dingen stehen können", erhofft sich Sasha von "Beauty & The Nerd". Ihre Nerd-Leidenschaft zu den Themen Gaming, Anime und Cosplay teilt sie über Social Media mit ihrer Community. Bild: Joyn

Anime-Nerd Danny (21, Versicherungssachbearbeiter aus Stuttgart) "Ich erhoffe mir von 'Beauty & The Nerd', dass ich zukünftig nicht mehr so viele Probleme habe, meine Wohnung zu verlassen", formuliert Danny seine Ziele. Wenn der 21-Jährige über Animes und Mangas spricht, vergisst er die Zeit. Doch sobald er seine Komfortzone verlässt, wird aus dem redegewandten Nerd ein schüchterner Beobachter. Bild: Joyn

Survival-Nerd Sebastian (24, Dachdecker aus Garbsen) Outdoor-Fan Sebastian war schon als Kind am liebsten draußen. Heute verbringt er auch mal ganze Nächte mit minimaler Ausrüstung in der Natur und testet seine Grenzen aus. Von "Beauty & The Nerd" erhofft er sich mehr Selbstbewusstsein und neue Impulse für seinen Stil. Bild: Joyn

Tech-Nerd Nam (29, Game-Designer aus Hannover) Der studierte Mediendesigner Nam programmiert in seiner Freizeit ein eigenes VR-Spiel und tüftelt an Hardware. Gefühle zeigt Nam nur beim Schauen von Anime-Serien. Für die Zeit nach der Show wünscht er sich, "mehr mit dem Herz zu denken und nicht mit dem Kopf". Bild: Joyn

Cartoon-Nerdin Thesi (30, Stand-up-Comedienne aus Kiel) Theresa wuchs in einer Gamer-Familie auf: Schon ihre Eltern zockten gemeinsam und gaben ihre Leidenschaft an ihre Tochter weiter. Die Stand-up-Comedienne bezeichnet sich selbst als Nerd-Allrounderin mit einem ausgeprägten Faible für Cartoons, Gaming und Cosplay. Bild: Joyn

Gaming-Nerd Ricardo (27, Zahnmedizinischer Fachangestellter aus Dortmund) Ricardo kennt sich mit nahezu allen Nerd-Themen bestens aus: Gaming, Anime, Manga, Comics und Cosplay. Im Alltag kämpft der 27-Jährige mit Selbstzweifeln und fehlender Motivation. Er erhofft sich von seiner Teilnahme an der Show den Anschub, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Bild: Joyn

Comic-Nerd Ben (29, Comicbuch-Verkäufer aus Erfurt) Mehr Nerd geht fast nicht: Ben liebt Comics, Gaming, Magic, Zahlen und ist IT-ler. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht und führt gemeinsam mit seiner Freundin einen Comic-Buchladen. Bild: Joyn 1 / 8 zum vorherigen Bild

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Vom Wrestling-Ring bis in die Anime-Welt Besonders Wrestling-Fan Patrick hofft auf eine persönliche Veränderung. Hinter seiner starken Wrestling-Persona steckt nämlich ein eher schüchterner Typ. Seine Leidenschaft für die Schaukampf-Sportart hat der 31-jährige Einzelhandels-Kaufmann von seiner verstorbenen Mutter geerbt.

Der Wrestling-Patrick zeigt Stärke, Kampfgeist und Selbstbewusstsein, dagegen ist der Real-Patrick schüchtern, unsicher und weiß nicht, ob er wirklich geliebt wird. Wrestling-Nerd Patrick

Tech-Nerd Nam fühlt sich dagegen vor allem in digitalen Welten zu Hause. Der Game-Designer aus Hannover programmiert an seinem eigenen VR-Spiel, tüftelt an Hardware und verbringt seine Zeit lieber vor dem Bildschirm als auf Partys. Auch Anime-Nerd Danny lebt normalerweise lieber zwischen Mangas und japanischen Serienwelten. Sobald es um seine Lieblingsthemen geht, redet der Stuttgarter ohne Pause. Verlässt er allerdings seine Komfortzone, wird aus dem offenen Nerd schnell ein stiller Beobachter.

Ich erhoffe mir von 'Beauty & The Nerd', dass ich zukünftig nicht mehr so viele Probleme habe, meine Wohnung zu verlassen. Anime-Nerd Danny

Wildnis-Profi trifft Glitzerwelt Survival-Nerd Sebastian kennt Extreme: Mit minimaler Ausrüstung verbringt der 24-Jährige ganze Nächte draußen in der Natur und testet regelmäßig seine Grenzen aus. Im Beauty-Dschungel fühlt sich der Dachdecker aus Garbsen dagegen deutlich weniger sicher. Die Show soll ihm helfen, selbstbewusster aufzutreten und auch stilistisch neue Seiten an sich zu entdecken. Mit Gaming-Fan Ricardo, Comicbuch-Verkäufer Ben, Cosplay-Nerdin Sasha und Cartoon-Liebhaberin Thesi wird die Nerd:innen-Runde komplett. Während Ricardo im Alltag immer wieder mit Selbstzweifeln kämpft, hat Ben seine Leidenschaft längst zum Beruf gemacht und führt gemeinsam mit seiner Freundin einen Comic-Buchladen.

Ich möchte so viel Confidence besitzen und selbst über den idiotischsten und peinlichsten Dingen stehen können. Cosplay-Nerdin Sasha

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Die 7. Staffel von "Beauty & The Nerd" startet mit sechs Episoden am 27. August. Die neuen Folgen laufen immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.