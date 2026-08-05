Start, Stars und Drama
Wann läuft "Beauty & The Nerd" 2026? Alle Infos zu Staffel 7
Veröffentlicht:von Nicholas Vogel
Der Countdown läuft! Ab 27. August prallen bei "Beauty & The Nerd" wieder Welten aufeinander. Neue Beautys, außergewöhnliche Nerds und jede Menge unvergessliche Momente versprechen eine Staffel voller Überraschungen. Hier erfährst du alles, was du über die neuen Folgen wissen musst.
Beauty & The Nerd
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In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen.
"Beauty & The Nerd" ist zurück - größer, emotionaler und explosiver denn je! Bereits zum siebten Mal treffen schillernder Glamour und leidenschaftliches Nerd-Wissen aufeinander. Zwischen knallenden Klischees, großen Gefühlen und dramatischen Wendungen entstehen unerwartete Allianzen, echte Freundschaften und vielleicht sogar die ganz große Liebe.
Wer ist in Staffel 7 dabei? Diese Beautys und Nerds wagen den Clash der Welten
In Staffel 7 von "Beauty & The Nerd" treffen schüchterne Nerds auf selbstbewusste Beautys - und stellen sich gemeinsam dem Abenteuer ihres Lebens.
Diese Nerds sind in der neuen Staffel dabei:
Wrestling-Nerd Patrick (31, Einzelhandelskaufmann aus Zahna-Elster)
Cosplay-Nerdin Sasha (23, Content-Creatorin aus Saarbrücken)
Anime-Nerd Danny (21, Versicherungssachbearbeiter aus Stuttgart)
Survival-Nerd Sebastian (24, Dachdecker aus Garbsen)
Tech-Nerd Nam (29, Gamedesigner aus Hannover)
Cartoon-Nerdin Thesi (30, Stand-up-Comedienne aus Kiel)
Gaming-Nerd Ricardo (27, Zahnmedizinischer Fachangestellter aus Dortmund)
Comic-Nerd Ben (29, Comicbuch-Verkäufer aus Erfurt)
Sie alle treffen auf diese neun Schönheiten bei "Beauty & The Nerd" 2026:
Vanessa Schmitt (30, Influencerin aus Bruchsal)
Tara Tabitha (33, Reality-Star aus Wien)
Gino Bormann (38, Drag-Künstler aus Berlin)
Jennifer Degenhart (28, Reality-Star aus dem Emsland)
Vanessa Grassl (25, OnlyFans-Model aus Niederbayern)
Pegah Parastar (33, Büroassistentin und Influencerin aus München)
Angelo Carlucci (37, Model, Schauspieler und Influencer aus Köln)
Mareike Beluga ("forever 25", Model und Influencerin aus Berlin)
Jessica Zemer (25, Reality-Teilnehmerin aus Hessen)
Wann und wo läuft "Beauty & The Nerd" 2026?
Ab 27. August läuft "Beauty & The Nerd" immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im kostenlosen Livestream auf Joyn. Verpasste Folgen sowie vergangene Staffeln kannst du jederzeit kostenlos auf Joyn streamen.
Alle Sendezeiten und -termine von "Beauty & The Nerd" 2026 im Überblick:
Folge 1: Donnerstag, 27. August 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
Folge 2: Donnerstag, 3. September 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
Folge 3: Donnerstag, 10. September 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
Folge 4: Donnerstag, 17. September 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
Folge 5: Donnerstag, 24. September 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
Folge 6: Donnerstag, 1. Oktober 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
Das große Umstyling in Staffel 7
Auch in diesem Jahr wartet bei "Beauty & The Nerd" das große Nerd-Makeover. Star-Designer Kilian Kerner sorgt erneut für überraschende Looks, die die Persönlichkeit der Nerds zum Strahlen bringen.
Die krassesten Looks der vergangenen Staffel gibt's hier zum Nachschauen.
So lief das Nerd-Makeover in Staffel 6: Jetzt kostenlos streamen
Alle Gewinner:innen bei "Beauty & The Nerd": Diese Paare holten sich den Sieg
Bei "Beauty & The Nerd" reichen Wissen oder Popularität allein nicht aus. Entscheidend ist vor allem eins: Teamwork. Nur Duos, die ihre unterschiedlichen Stärken geschickt kombinieren, Herausforderungen gemeinsam meistern und im Laufe der Staffel zusammenwachsen, schaffen es bis ganz nach oben.
Diese ungleichen Paare sicherten sich in den vergangenen Staffeln den Titel:
Staffel 6 (2025): Gaming-Nerd Sammy und Influencerin Laura Lettgen (Laura Blond)
Staffel 5 (2024): Informatik-Nerd Collin und Reality-Star Kim Virginia Hartung
Staffel 4 (2023): Mittelalter-Nerd Samuel und Burlesque-Künstlerin Setty Mois
Staffel 3 (2022): Nerd Markus und Model Cecilia Asoro
Staffel 2 (2021): Informatik-Nerd Illya Kucherenko und Social-Media-Star Kim Schiele
Staffel 1 (2020): Informatik-Kaufmann Kevin und Model Julia
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Staffel 7 von "Beauty & The Nerd" läuft ab Donnerstag, 27. August, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.
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