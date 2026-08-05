Start, Stars und Drama Wann läuft "Beauty & The Nerd" 2026? Alle Infos zu Staffel 7 Veröffentlicht: Vor 16 Minuten von Nicholas Vogel Die 7. Staffel von "Beauty & The Nerd" startet Ende August 2026 mit neuen Teilnehmer:innen und Folgen. Bild: picture alliance / Zoonar | KONSTANTIN KALISHKO, Joyn

Der Countdown läuft! Ab 27. August prallen bei "Beauty & The Nerd" wieder Welten aufeinander. Neue Beautys, außergewöhnliche Nerds und jede Menge unvergessliche Momente versprechen eine Staffel voller Überraschungen. Hier erfährst du alles, was du über die neuen Folgen wissen musst.

5 Staffeln Beauty & The Nerd Alle Folgen anschauen In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Beauty & The Nerd" ist zurück - größer, emotionaler und explosiver denn je! Bereits zum siebten Mal treffen schillernder Glamour und leidenschaftliches Nerd-Wissen aufeinander. Zwischen knallenden Klischees, großen Gefühlen und dramatischen Wendungen entstehen unerwartete Allianzen, echte Freundschaften und vielleicht sogar die ganz große Liebe.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Darum geht's bei "Beauty & The Nerd" Auf Koh Samui treffen zurückhaltende Nerds in einer luxuriösen Villa auf selbstbewusste Beautys. Als ungewöhnliche Paare stellen sie sich spannenden Challenges, lernen die Welt ihres Gegenübers kennen und wachsen gemeinsam über sich hinaus. Das beste Beauty-Nerd-Team gewinnt am Ende 50.000 Euro. Ein besonderes Highlight: das große Nerd-Umstyling mit Star-Designer Kilian Kerner.

Wer ist in Staffel 7 dabei? Diese Beautys und Nerds wagen den Clash der Welten In Staffel 7 von "Beauty & The Nerd" treffen schüchterne Nerds auf selbstbewusste Beautys - und stellen sich gemeinsam dem Abenteuer ihres Lebens. Diese Nerds sind in der neuen Staffel dabei: Wrestling-Nerd Patrick (31, Einzelhandelskaufmann aus Zahna-Elster)

Cosplay-Nerdin Sasha (23, Content-Creatorin aus Saarbrücken)

Anime-Nerd Danny (21, Versicherungssachbearbeiter aus Stuttgart)

Survival-Nerd Sebastian (24, Dachdecker aus Garbsen)

Tech-Nerd Nam (29, Gamedesigner aus Hannover)

Cartoon-Nerdin Thesi (30, Stand-up-Comedienne aus Kiel)

Gaming-Nerd Ricardo (27, Zahnmedizinischer Fachangestellter aus Dortmund)

Comic-Nerd Ben (29, Comicbuch-Verkäufer aus Erfurt)

Sie alle treffen auf diese neun Schönheiten bei "Beauty & The Nerd" 2026: Vanessa Schmitt (30, Influencerin aus Bruchsal)

Tara Tabitha (33, Reality-Star aus Wien)

Gino Bormann (38, Drag-Künstler aus Berlin)

Jennifer Degenhart (28, Reality-Star aus dem Emsland)

Vanessa Grassl (25, OnlyFans-Model aus Niederbayern)

Pegah Parastar (33, Büroassistentin und Influencerin aus München)

Angelo Carlucci (37, Model, Schauspieler und Influencer aus Köln)

Mareike Beluga ("forever 25", Model und Influencerin aus Berlin)

Jessica Zemer (25, Reality-Teilnehmerin aus Hessen)

Wann und wo läuft "Beauty & The Nerd" 2026? Ab 27. August läuft "Beauty & The Nerd" immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im kostenlosen Livestream auf Joyn. Verpasste Folgen sowie vergangene Staffeln kannst du jederzeit kostenlos auf Joyn streamen. Alle Sendezeiten und -termine von "Beauty & The Nerd" 2026 im Überblick: Folge 1: Donnerstag, 27. August 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 2: Donnerstag, 3. September 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 3: Donnerstag, 10. September 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 4: Donnerstag, 17. September 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 5: Donnerstag, 24. September 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 6: Donnerstag, 1. Oktober 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Das große Umstyling in Staffel 7 Auch in diesem Jahr wartet bei "Beauty & The Nerd" das große Nerd-Makeover. Star-Designer Kilian Kerner sorgt erneut für überraschende Looks, die die Persönlichkeit der Nerds zum Strahlen bringen. Die krassesten Looks der vergangenen Staffel gibt's hier zum Nachschauen.

So lief das Nerd-Makeover in Staffel 6: Jetzt kostenlos streamen Ganze Folge Beauty & The Nerd Das große Nerd-Umstyling mit Kilian Kerner Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.07.2025 • 110 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

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