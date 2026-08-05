Erster queerer Mann "Fühle mich immer wie ein Einzelstück": Gino Bormann schreibt "Beauty & The Nerd"-Geschichte Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Nicholas Vogel Gino Bormann will bei "Beauty & The Nerd" Sichtbarkeit schaffen und anderen Mut machen, selbstbewusst zu ihrer Persönlichkeit zu stehen. Bild: Joyn

Erstmals zieht mit Gino Bormann ein queerer Mann in die "Beauty & The Nerd"-Villa. Hinter seinem selbstbewussten Auftreten verbirgt sich jedoch eine bewegende Geschichte über Ausgrenzung und Anderssein.

5 Staffeln Beauty & The Nerd Beauty & The Nerd In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Erster queerer Mann bei "Beauty & The Nerd" "Skinny, supernett, sexy, bumscute": Gino Bormann weiß genau, wer er ist - und trägt sein Selbstbewusstsein mit Stolz nach außen. Genau diese Stärke möchte der "Prince Charming"-Beau auch den Nerds der neuen Staffel vermitteln. Für den 38-Jährigen ist seine Teilnahme etwas ganz Besonderes: Als erster queerer Mann bei "Beauty & The Nerd" möchte er nicht nur für Unterhaltung sorgen, sondern auch Sichtbarkeit schaffen. Im Alltag arbeitet Gino als Marketing- und Event-Kaufmann, auf der Bühne zeigt er seine schillernde Seite: Als Dragqueen Charlet Crackhouse legt der Berliner europaweit als DJane auf.

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Bei "Beauty & The Nerd" verlässt er seine vertraute Bubble und lässt sich auf die Welt der Nerds mit ihren außergewöhnlichen Leidenschaften ein. Zu sehen ist diese Begegnung ab 27. August, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.

Drag trifft Nerd: Gino entdeckt überraschende Gemeinsamkeiten Was auf den ersten Blick gegensätzlich erscheint, offenbart für Gino überraschend viele Gemeinsamkeiten: Beide Communitys bieten Raum, in andere Rollen zu schlüpfen, Kreativität auszuleben und sich in einer eigenen Welt zu verlieren. "Ich war überrascht, wie viele unterschiedliche und vielseitige Nerds es gibt, die kreativ und individuell sind", erzählt Gino nach den Dreharbeiten im exklusiven "Beauty & The Nerd"-Interview.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Darum geht's bei "Beauty & The Nerd" Auf Koh Samui in Thailand prallen zwei völlig Welten aufeinander. In außergewöhnlichen Challenges müssen Beautys und Nerds als Duo zusammenwachsen, Vorurteile überwinden und sich gegen die Konkurrenz behaupten. Dabei geht es nicht nur um den Einzug ins Finale und 50.000 Euro Preisgeld: Die Beautys unterstützen ihre Teampartner:innen bei Styling, Auftreten und Selbstbewusstsein, während die Nerds ihnen neue Perspektiven eröffnen. Ein besonderes Highlight ist das große Nerd-Umstyling mit Star-Designer Kilian Kerner.

Gino selbst beschreibt das Format mit drei treffenden Worten: "verrückt, emotional und einfühlsam". Besonders am Herzen lag ihm, den Nerds Mut zu machen:

Ich fand es schön, den Nerds Selbstbewusstsein an die Hand zu geben und ihnen zu zeigen, dass jeder mit seiner Kreativität scheinen kann. Gino Bormann

"Als Gay ist es immer schwierig": Gino spricht über Ausgrenzung Hinter Ginos Selbstbewusstsein steckt eine bewegende Außenseiter-Geschichte. Bild: Joyn

Hinter Ginos extrovertiertem Auftreten und seiner schillernden Bühnenfigur steckt eine sehr persönliche Geschichte. Aufgrund seiner Homosexualität fühlte er sich schon während seiner Schulzeit als Außenseiter - ein Gefühl, das ihn bis heute begleitet. "Als Gay ist es immer schwierig", sagt der 38-Jährige offen im Interview.

Ich fühle mich immer wie ein Einzelstück. Wie etwas Besonderes, was andere nicht haben. Gino Bormann

Gerade deshalb kann Gino gut nachempfinden, wie es sich anfühlt, nicht dazuzugehören. Mit zunehmendem Alter habe er jedoch gelernt, weniger auf die Meinung anderer zu geben, für sich selbst einzustehen und seinen eigenen Weg zu gehen. Ein Patentrezept gegen Ausgrenzung gibt es seiner Ansicht nach nicht. Betroffenen empfiehlt er, Menschen aus der eigenen Community kennenzulernen und sich mit ihnen zu vernetzen. In seiner eigenen Welt habe auch er stets einen sicheren Raum gefunden, in dem er sich frei ausleben konnte. Diese Erfahrungen helfen ihm dabei, den Nerds offen und einfühlsam zu begegnen.

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