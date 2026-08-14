Überraschende Enthüllung Pegah Parastar bei "Beauty & The Nerd": Ihr Ex ist "der Anwalt der Promi-Gangster" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Pegah Paratsar war mit Promi-Strafverteidiger André Miegel (r.) verheiratet. Bild: Joyn

Ab 27. August mischt Pegah Parastar die neue "Beauty & The Nerd"-Staffel auf - mit Glamour, Humor und einer überraschenden Ex-Ehe im Gepäck.

"Ich liebe Botox!", bekennt Pegah Parastar ganz offen. Die Münchner Luxus-Lady liebt Mode, Shopping und Styling - und weiß sich auf den Red Carpets der Schickeria perfekt in Szene zu setzen. Doch hinter ihrem glamourösen Look steckt mehr als ein Faible für Beauty: "Schönheit beginnt für mich mit Ausstrahlung, Herzlichkeit und Selbstbewusstsein", erklärt die 33-Jährige. Ihr großes Herz, ihre Loyalität und Empathie machen sie aus. Auf Koh Samui wagt sich Pegah nun aus ihrer Komfortzone. In der neuen "Beauty & The Nerd"-Staffel trifft sie auf Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten und freut sich auf echte Begegnungen, lustige Momente und jede Menge Chaos. Ihr Motto für das Thailand-Abenteuer: "Herz, Wachstum, Überraschung."

5 Staffeln Beauty & The Nerd Hier alle Folgen anschauen In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Zwischen Luxusleben und Ehe-Aus: Wer ist Pegah Parastar? Bekannt wurde Pegah durch "The Real Housewives of Munich". In der Reality-Doku öffnete sie die Türen zu ihrem luxuriösen Leben und sorgte auch an der Seite ihres damaligen Ehemanns André Miegel für Aufsehen. Im Juni 2023 gaben sich die TV-Persönlichkeit und der Rechtsanwalt das Jawort - und wirkten zunächst wie das perfekte Society-Paar. Doch die Glamour-Fassade bekam Risse: 2024 trennten sich die beiden, Anfang 2025 wurden erste Details öffentlich. Untreue und Vertrauensbrüche sollen laut Medienberichten zum Ehe-Aus geführt haben.

Pegahs Ex: "Der Anwalt der Promi-Gangster" Auch beruflich sorgte Pegahs Ex für Schlagzeilen: Als Promi-Strafverteidiger übernimmt André Miegel Fälle, bei denen die Schlagzeilen oft schon vor dem Gerichtsurteil gemacht sind. Zu seinen Mandant:innen zählten bekannte Namen aus der Rap-Szene sowie mutmaßliche Mörder:innen und Clan-Mitglieder. Deshalb gilt er auch als "Anwalt der Promi-Gangster". Sein Job: Menschen zu verteidigen, denen teils schwere Straftaten vorgeworfen werden - unabhängig davon, wie prominent oder umstritten sie sind.

Eine Zeit lang teilte Miegel mit Pegah ein Leben zwischen Luxus, Society-Events und Blitzlichtgewitter. Jetzt steht die Münchnerin selbst im Mittelpunkt - und zwar ganz ohne ihren Ex.

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Pegah zeigt: Hinter Glamour steckt mehr Für Beauty Pegah steht fest: "Für mich macht Charakter einen Menschen am Ende viel attraktiver als jedes perfekte Outfit." Bild: Joyn

Bei "Beauty & The Nerd" will Pegah mit Glamour, Offenheit und einer ordentlichen Portion Humor punkten. Gleichzeitig möchte sie zeigen, "dass Glamour und Tiefgang wunderbar zusammenpassen". Schließlich, so die Münchner Beauty:

Hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte, die man nicht auf den ersten Blick erkennt. Pegah Parastar