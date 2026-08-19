Inklusive "Superwoman"-Gefühl Totale Verwandlung: So wird "Beauty & The Nerd"-Star Gino Bormann zu Dragqueen Charlet Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Nicholas Vogel Gino Bormann ganz anders: Wie sieht er als Charlet C. House aus? Bild: Joyn, Instagram / gino_charlet.c.official

Tagsüber Reality-Star, nachts schillernde Dragqueen: Exklusiv erzählt Gino Bormann, wie aus ihm Charlet C. House wird und warum die Verwandlung ihm ein ganz besonderes "Superwoman"-Gefühl gibt.

Vom Büro in die Berliner Clubszene Ab 27. August ist Gino Bormann als erste queere Male-Beauty bei "Beauty & The Nerd" dabei. Doch wenn die Kameras aus sind, wird es bei dem 38-Jährigen nicht weniger glamourös: Dann schlüpft er in die Rolle seiner Drag-Persona Charlet C. House.

5 Staffeln Beauty & The Nerd Hier alle Folgen anschauen In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Im Alltag arbeitet Gino als Marketing- und Event-Kaufmann. Auf der Bühne steht er als Dragqueen und DJane hinter dem Pult. Mit ihrem energiegeladenen Mix aus Black Music, R&B und bekannten Party-Hits bringt Charlet die Clubs zum Beben - und das längst nicht mehr nur in Berlin. Auch in Kopenhagen, Wien und Zürich sorgt sie regelmäßig für Stimmung. Dabei liefert Charlet nicht nur gute Musik. Mit auffälligen Looks, viel Selbstbewusstsein und ihrer ganz eigenen Performance macht sie jeden Gig zur kleinen Show. "Drag ist einfach eine tolle Kunst, jemand komplett Erfundenes zu sein - eine Person, die du kreiert hast, zu präsentieren", erklärt Gino im exklusiven Joyn-Interview. Die Verwandlung gebe ihm "immer ein Gefühl von 'Superwoman'".

Allein die Outfits! So was gibt's ja bei Männern nicht. Gino Bormann

"Charlet kann viel mehr flirten als ich" Als Gino ist er offenbar etwas zurückhaltender, Charlet hingegen geht ohne Umwege auf die Leute zu. Sie weiß, wie sie die Blicke auf sich zieht und mit ihrem Publikum spielt. "Als Frau hat man eh die Fäden in der Hand und kann viel selbstbewusster sein, um Männer um den Finger zu wickeln", erklärt der "Prince Charming"-Beau mit einem Augenzwinkern. Auch beim Flirten ist Charlet ihm ein Stück voraus: "Charlet kann viel mehr flirten und viel mehr auf Leute zugehen als ich als Gino." Eine Seite, die er an ihr beneide. Genau das macht für Gino aber den Reiz von Drag aus: Charlet ist zwar eine Kunstfigur, gibt ihm aber die Freiheit, Seiten von sich zu zeigen, die sonst vielleicht eher im Hintergrund bleiben.

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So wurde Charlet C. House geboren Wie der Berliner erklärt, sei Charlet "irgendwann in den 2000er-Jahren in den Berliner Gay-Clubs" entstanden. Der Auslöser war ein Auftritt zu Beyoncés "Déjà Vu". Damals sah er seine Lieblings-Dragqueen Barbie Breakout auf der Bühne - und war sofort begeistert von ihrem Glamour. Gino wollte dieses Gefühl selbst erleben: im Mittelpunkt stehen, gesehen werden und eine ganz besondere Figur sein.

Ich wollte immer diesen Star-Glamour spüren: das Gefühl, dass jeder einen kennt, anschaut und man einfach jemand ist, etwas anderes als das, was es gibt. Gino Bormann

Auch der Name Charlet C. House trägt eine besondere Bedeutung. Er ist eine Hommage an Charlotte aus "Sex And The City" und Amy Winehouse. Zwei starke Persönlichkeiten, die für Glamour, große Auftritte und ein bewegtes Leben stehen.

Bei "Beauty & The Nerd" zeigt Gino nun eine weitere Facette von sich. Als Beauty dürfte er mit seiner auffälligen Art nicht nur für gute Stimmung, sondern auch für den einen oder anderen Konflikt sorgen.

Wie er sich im Nerd-Clash schlägt, siehst du ab dem 27. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.