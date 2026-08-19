Erste Giftpfeile Zoff beginnt schon vor dem "Beauty & The Nerd"-Start: Gino Bormann schießt gegen Angelo Carlucci Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Nicholas Vogel Bei Angelo Carlucci (r.) war Gino Bormann (l.) sofort klar: "Das könnte noch richtig eskalieren." Bild: Joyn

Das hat gesessen! Noch bevor die neue Staffel von "Beauty & The Nerd" startet, sorgt Gino Bormann für Zündstoff. Exklusiv teilt er gegen Beauty-Mitstreiter Angelo Carlucci aus - und bezeichnet ihn als "Basic Influencer".

Gino Bormann: "Erstaunlich, dass ich der erste homosexuelle Beauty bin" Auch dieses Jahr treffen bei "Beauty & The Nerd" schillernde Persönlichkeiten, emotionale Geschichten und jede Menge Konfliktpotenzial aufeinander. Mit Gino Bormann ist erstmals ein queerer Mann als Beauty dabei. Für den 38-Jährigen ist die Teilnahme mehr als nur ein weiterer TV-Auftritt: Gino möchte queeren Menschen Sichtbarkeit geben und zeigen, dass Individualität, Kreativität und Selbstbewusstsein echte Stärken sind. "Ich finde es erstaunlich, dass ich der erste homosexuelle Beauty in diesem Format bin", verrät er im exklusiven Joyn-Interview. Gerade weil "Beauty & The Nerd" so "crazy" und "bunt" sei und auch Themen aus der queeren Community aufgreife, freue er sich, "den Anfang zu machen".

5 Staffeln Beauty & The Nerd Hier alle Folgen anschauen In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Gino Bormann weiß, wie man auffällt - und macht den Nerds Mut Dabei nimmt sich der "Prince Charming"-Beau selbst nicht allzu ernst und kündigt schonungslos an, dass er in der Villa auf Ko Samui garantiert nicht übersehen wird:

Jemand noch Auffälligeres und Lustigeres als mich gibt es halt auch nicht. Gino Bormann

Bekannt ist Gino für seine auffällige Art und sein großes Selbstbewusstsein. In der Show wolle er den Nerds außerdem Mut machen und ihnen zeigen, dass jeder Mensch mit seiner Kreativität strahlen kann. Für ihn ist "Beauty & The Nerd" deshalb nicht nur eine Show, sondern auch eine Chance, mit Klischees aufzuräumen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Darum geht's bei "Beauty & The Nerd" Auf Ko Samui treffen zurückhaltende Nerds in einer luxuriösen Villa auf selbstbewusste Beautys. Als ungewöhnliche Paare stellen sie sich spannenden Challenges, lernen die Welt ihres Gegenübers kennen und wachsen gemeinsam über sich hinaus. Das beste Beauty-Nerd-Team gewinnt am Ende 50.000 Euro. Ein besonderes Highlight: das große Nerd-Umstyling mit Star-Designer Kilian Kerner.

Keine Gläser, keine Bitch-Fights - dafür echte Gefühle Auf lautstarke Reality-Dramen und eskalierende Streitereien hatte Gino Bormann dieses Mal offenbar keine Lust. "Normalerweise bin ich in Reality-Formaten unterwegs, in denen gestritten und Drama gemacht wird", erklärt er. An "Beauty & The Nerd" habe ihn deshalb besonders gereizt, dass das Format andere Töne anschlägt.

Ich wollte mal ein Format machen, das nicht nur aus Bitch-Fights und fliegenden Gläsern besteht, sondern das berührt und emotional ist. Gino Bormann

Die Zuschauer:innen sollen einen Einblick in die Geschichten der Teilnehmer:innen bekommen und dabei entdecken, dass sich hinter den unterschiedlichen Lebenswelten oft überraschend viele Gemeinsamkeiten verbergen. Denn Gino glaubt, dass sowohl die Beautys als auch die Nerds Erfahrungen mit Mobbing und Ausgrenzung gemacht haben. Genau daraus könnten echte Verbindungen entstehen: "Man bekommt den Background von anderen Leuten mit und findet Schnittmengen, mit denen man eine Connection aufbauen kann."

Gino Bormann ist stolz, als erster queerer Mann bei "Beauty & The Nerd" dabei zu sein. Bild: Joyn

Für Gino gehörte es zum Experiment, dabei auch verletzliche Seiten von sich zu zeigen. Seine Zeit in der Thailand-Villa fasst er mit drei ungewöhnlichen Stichworten zusammen: "billige rote Haarfärbung", "emotional" und "geiler Pool". Was genau dahintersteckt, lässt er offen. Sicher ist nur: In der neuen Staffel sollen alle Facetten des 38-Jährigen zum Vorschein kommen - auch solche, die seine Fans aus bisherigen Formaten noch nicht kennen.

"Was für eine unnötige Person einfach" Für die nötige Würze dürfte trotzdem gesorgt sein. Denn beim ersten Aufeinandertreffen mit den anderen Kandidat:innen war Gino offenbar nicht sofort von allen begeistert. Sein erster Gedanke sei gewesen: "Alle bumsfertig. Und Beautys? Welche Beautys?" Als einziger schwuler Mann unter den Beautys habe er schließlich ganz eigene Kriterien. Besonders einer fiel ihm dabei offenbar direkt negativ auf: Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Angelo Carlucci.

Bei Angelo Carlucci hatte Gino Bormann sofort einen klaren Eindruck. Bild: Joyn

Ginos Urteil über seinen Beauty-Kollegen fällt dabei alles andere als diplomatisch aus: "Bei Angelo dachte ich mir: Was für eine unnötige Person einfach." Für ihn sei deshalb schnell klar gewesen, dass es zwischen ihnen eskalieren könnte. Mit sogenannten "Basic Influencern" könne er wenig anfangen - vor allem dann nicht, wenn sie ihm Vibes geben, die er "an jeder Ecke in Berlin besser sehe". Ob sich dieser erste Eindruck im Laufe der Staffel bestätigt oder ob Angelo Gino doch noch überraschen konnte, bleibt abzuwarten. Fest steht aber: Zwischen den beiden Beautys scheint von Beginn an ordentlich Zündstoff in der Luft zu liegen.

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Nervenzusammenbruch schon am zweiten Tag Dass die Dreharbeiten nicht spurlos an ihm vorbeigingen, gibt Gino ebenfalls offen zu. Bereits am zweiten Tag sei bei ihm "komplett Abbruch“ gewesen, inklusive Nervenzusammenbruch. Für ihn war dieser Moment im Rückblick dennoch wichtig:

Die Schotten waren komplett offen und so konnte man sich dem Experiment gleich besser hingeben. Gino Bormann