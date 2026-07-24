Liebes-Talk "Born Famous": Wie ihr Vater Markus Söder? Das hält er von Gloria Burkandts Liebesleben Aktualisiert: Vor 57 Minuten von Anna-Maria Hock Dr. Markus Söder und seine Tochter Gloria-Sophie Burkandt sind Teil der neuen Doku-Reihe "Born Famous". Bild: IMAGO/Panama Pictures

Bei "Born Famous" machte Gloria-Sophie Burkandt sehr deutlich, was sie von den Gerüchten rund um ihr Privatleben hält. In der neuen Folge kommt auch ihr Vater, der bayrische Ministerpräsident Markus Söder, auf ihr Liebesleben zu sprechen. Was das Model wohl davon hält?

Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn "Born Famous" im Livestream auf Joyn

In Folge zwei der neuen Doku-Reihe treffen sich Markus Söder und seine Tochter Gloria-Sophie Burkandt zum bayrischen Lunch in München. Die beiden haben sich einige Wochen nicht gesehen und geben einander ein kleines Life-Update. Nachdem Gloria ihrem Vater eröffnet hat, dass sie ihre Doktorarbeit erst mal ruhen lassen wolle, kommt der 59-Jährige auf ihr Liebesleben zu sprechen. Ob es aktuell einen Mann an ihrer Seite gibt, will Markus Söder von ihr wissen. "Ich habe entschieden, ne. Im Moment nicht", so Gloria.

So sollte Glorias persönlicher Mr. Right sein Im Einzelinterview stellt die Influencerin daraufhin klar, dass ihr Vater bei ihrer Männerwahl ganz genau hinschaut. "Wenn ein Mann zu mir kommen will, dann muss er erst mal durchs Protokoll meines Vaters", erklärt sie lachend. Welche Eigenschaften der perfekte Mann mitbringen muss? "Mein Vater wünscht sich einen Mann für mich, der mir Sicherheit gibt, der Stabilität gibt, der zuverlässig ist, der aber auch witzig ist und cool", zählt die 27-Jährige auf. Weiter führt sie aus:

Mein Vater sagt immer: Im Endeffekt heiratet man doch einen Mann, der wie der eigene Vater ist. Gloria Burkandt bei "Born Famous"

Und tatsächlich scheint an der Aussage etwas dran zu sein. Je älter Gloria werde, desto mehr merke sie, dass sich ein Partner, der von der Art wie ihr Vater sei "richtig anfühle".

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So steht Gloria-Sophie Burkandt zur Kinderplanung Beim Lunch mit seiner Tochter kommt der bayrische Ministerpräsident auch auf das Thema Familienplanung zur sprechen. Der 59-Jährige macht im Gespräch kein Geheimnis daraus, dass er sich Enkelkinder wünscht. "Wie viele Enkelkinder willst du?", fragt Gloria ihn daraufhin. "Da ist der Güte Gottes keine Grenzen gesetzt", meint Markus Söder und fügt hinzu: "Es sollten am Ende nicht so viele sein, dass man sie durchnummerieren muss, weil man sich die Namen nicht mehr merken kann, aber ich finde viele schon toll!" Gloria scheint sich bei der Anzahl der Kinder noch nicht ganz sicher zu sein. "Ja, wir werden sehen", erklärt sie abschließend.