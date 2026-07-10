Comedy-Moment Facelift? Verona Pooth legt Freundin mit Beauty-OP-Prank herein Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Lars-Ole Grap Moderatorin Verona Pooth beweist auf Instagram einmal mehr ihr Gespür für Humor und Unterhaltung. Bild: picture alliance/dpa | Horst Galuschka

Ein Anruf, ein "Ja" als Antwort auf jede Frage und eine gute Freundin: Verona Pooth zeigt auf Instagram, wie man aus einem simplen Telefonat beste Unterhaltung macht.

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Villa der Versuchung" in SAT.1 und auf Joyn: Verona Pooth sorgt schon vor Staffel 2 für Gesprächsstoff Ab dem 3. August moderiert Verona Pooth die zweite Staffel von "Villa der Versuchung" in SAT.1 und auf Joyn. Das Prinzip: 14 Prominente ziehen gemeinsam in eine Villa ein und starten mit einem Jackpot von 250.000 Euro - doch jeder Luxus, den sie sich während der Show gönnen, wird direkt von dieser Summe abgezogen. Ob neues Bett, Pool, ein Airfryer Deluxe oder frische Outfits: Alles lässt sich kaufen, aber nichts davon ist umsonst. Sie moderiert aber nicht nur die täglichen Versuchungen, sondern zieht in ihren bekannten Abrechnungen auch Bilanz darüber, wer standhaft bleibt und wer sich dem Luxus hingibt. Nach dem Erfolg der ersten Staffel kehrt das Format jetzt mit neuen Kandidat:innen zurück und stellt erneut die Frage, wie viel Verzicht eine Gruppe für ein gemeinsames Ziel aufzubringen bereit ist. Bis es so weit ist, sorgt Pooth auf Instagram schon jetzt für Gesprächsstoff - mit einem Anruf, der zeigt, warum sie als eine der unterhaltsamsten Personen des deutschen Reality-TVs gilt.

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Vermeintlicher Besuch beim "Schönheitsdoc": Verona Pooth täuscht Beauty-Eingriff vor In ihrem Instagram-Reel kündigt Verona Pooth zu Beginn ein Experiment an: "Ich werde jetzt meine Freundin Birte anrufen, und egal welche Frage sie mir stellt, ich werde auf alles mit Ja antworten." Was folgt, ist ein Telefonat, das zunehmend aus dem Ruder läuft. Die "Villa der Versuchung"-Moderatorin eröffnet ihrer Freundin Birte, sie befinde sich in Dubai und sei gerade beim "Schönheitsdoc" gewesen. Birte, erkennbar überrumpelt, hakt nach, was genau gemacht worden sei - ob es ein Facelift sei und, wenn ja, ganz oder nur teilweise. Auf jede einzelne Nachfrage folgt dasselbe knappe "Ja" - selbst als Birte wissen will, ob Pooth in Narkose gewesen sei oder als sie schließlich mit einem Augenzwinkern fragt, ob sie inzwischen Medikamente wie die "Ja-Pillen" nehmen müsse. Der Witz an der Sache: Birte ist von Beruf Dermatologin, wie Pooth im Anschluss auflöst. Ihre Reaktion auf die vermeintlichen Enthüllungen dürfte entsprechend gemischt zwischen Sorge und Fassungslosigkeit gelegen haben. Konkrete Eingriffe nennt Pooth im Video zu keinem Zeitpunkt - das ständige Ja ist erkennbar Teil der Inszenierung und keine tatsächliche Bestätigung einzelner Beauty-Behandlungen. Am Ende kündigt sie bereits eine Fortsetzung an.

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