Privatleben
Diego Pooth: Das ist die Freundin des "Born Famous"-Stars
Aktualisiert:von Anna Tiefenbacher
San Diego Pooth, der Sohn von Verona und Franjo, gibt in der neuen ProSieben-Doku "Born Famous" Einblicke in seine Kindheit, seine Karrierepläne - und sein Liebesglück mit Louisa Büscher.
So haben Diego und Louisa sich kennengelernt
"Wir kennen uns eigentlich, seit wir 14 sind", sagt der Sohn von "Villa der Versuchung"-Moderatorin Verona Pooth. Sie hätten beide dieselbe Schule in Düsseldorf besucht, allerdings hätten sie sich dort knapp verpasst: Louisa kam, als Diego gerade die Schule verließ. Er und Louisa haben sich dann auf einen Kaffee getroffen - na gut, viele Kaffees, gibt Diego in der neuen Doku-Reihe zu - und seien schließlich ein Paar geworden: "Louisa und ich sind jetzt knapp zwei Jahre zusammen. Wir haben beide in Düsseldorf gelebt und ich bin dann nach Berlin gezogen wegen der Uni. Louisa ist immer zu Besuch gekommen und nach einem Jahr war alles, was ich habe, halbiert. 50 Prozent Louisa, 50 Prozent ich. So sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass wir einfach zusammenziehen."
Dass für seine Klamotten nur noch wenig Platz im riesigen Kleiderschrank ist, nimmt Diego mit Humor. Dass seine Freundin ständig Kleidungsstücke seiner Mutter trägt, irritiert ihn in manchen Momenten - doch auch darüber kann er lachen. Mama Verona und Louisa verstehen sich blendend. Praktischerweise haben sie dieselbe Schuhgröße (39) und sind auch noch gleich groß (1,78 Meter).
Hier kommst du zur ersten Folge von "Born Famous"
"Baby" Daisy macht das Familienglück perfekt
Als "seine kleine Familie" bezeichnet Diego Louisa und die Französische Bulldogge Daisy. Dass die Hündin ihren eigenen Kopf hat, wird spätestens beim Besuch einer Hundetrainerin deutlich. "Sie ist ein ganz schönes Energiebündel", lacht Louisa.
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Das macht Louisa Büscher beruflich
Louisa Büscher besuchte dieselbe Schule in Düsseldorf wie San Diego Pooth. Seit sie ihr duales Bachelorstudium 2025 erfolgreich beendet hat, ist Louisa als Junior Brand Managerin bei FALKE Fashion tätig. Außerdem arbeitet sie als Model, sie hatte sich auch einmal bei "Germany's Next Topmodel" beworben - und kam sogar eine Runde weiter. Darum stieg sie freiwillig bei GNTM aus.
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Louisa ist auch Influencerin
Auf Instagram teilt Louisa Einblicke in ihren Alltag als Hunde-Mama und an Diegos Seite. Vor Kurzem hat sie sich von ihren langen Haaren verabschiedet und sich für einen neuen Look entschieden:
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Eifersucht? Fehlanzeige!
Es ist sicher nicht immer einfach, einen Freund zu haben, der gerade dabei ist, sich in der Öffentlichkeit einen Namen zu machen. 2025 gewann Diego Pooth gemeinsam mit Ekaterina Leonova die 18. Staffel von "Let’s Dance". Mit dem Titel "Dancing Star" rückte San Diego Pooth zugleich stärker ins Licht der Öffentlichkeit. Louisa habe auf die enge Zusammenarbeit mit Ekaterina nie eifersüchtig reagiert, erzählt sie. Stattdessen habe sie Diego unterstützt, motiviert und angefeuert.
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