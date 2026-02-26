Im Juli 2025 gaben sie ihr Pärchen-Debüt bei der Berliner Fashion Week. Seitdem lässt die Studentin ihre Instagram-Fans regelmäßig am Liebesglück mit Model und Golfprofi San Diego teilhaben. Was viele jedoch nicht wissen: Louisa hat bereits einiges an TV-Erfahrung gesammelt.

Vor wenigen Tagen postete Louisa passend zum Start der neuen GNTM-Staffel eine Instagram-Story, in der sie die neuen GNTM-Episoden verfolgt. Mit einer Maske im Gesicht und einem flauschigen Haarband ließ sie es sich gutgehen und gab dabei ein besonders spannendes Detail preis: Sie war selbst schon einmal als Kandidatin bei GNTM ! "Kurzer Fun Fact", begann sie in ihrer Story zu erzählen und fügte hinzu: "Ich war auch bei GNTM - beim Casting. Ich weiß nicht, wie ich da gelandet bin, ehrlich gesagt."

Beim Casting vor Ort sei Louisa sehr überrascht gewesen, dass bereits die erste Folge gedreht wird. "Ich dachte, das wäre so ein Vor-Casting. Erstmal wollte ich gucken, ob ich zum Casting eingeladen werde, so aus Spaß", führte sie weiter aus. Dank Modelchefin Heidi Klum und Gastjuror Jean Paul Gaultier schaffte es Louisa in die nächste Runde.

Warum stieg Louisa bei GNTM aus?

Doch dann entschied sie sich dazu, freiwillig aufzuhören. "Ich bin tatsächlich weitergekommen. Ich habe aber nicht weiter gemacht, das war eigentlich nie der Plan", so Louisa.

Der Grund? Eine GNTM-Teilnahme inklusive monatelanger Dreharbeiten wären für die Studentin damals weder beruflich noch privat machbar gewesen, denn sie hatte einen Monat vor Beginn des Drehs erst einen neuen Job begonnen. Hätte sie sich für eine Teilnahme entschieden, "hätte ich keinen Job mehr gehabt, das wäre ja blöd gewesen." Zudem stand eine Woche nach dem Casting ein ganz besonderes Ereignis für Louisa und ihren Partner San Diego Pooth an: Ihre französische Bulldogge Daisy zog bei ihnen ein. "Die war da ja auch noch ein Baby", meinte sie abschließend.

Ob Louisa eines Tages noch einmal bei "Germany's Next Topmodel" ihr Glück versuchen wird? Das bleibt abzuwarten.