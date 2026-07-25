#söderisst Isst Markus Söder tatsächlich nur Fleisch? Jetzt klärt seine Tochter und "Born Famous"-Star Gloria-Sophie Burkandt Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Filiz Tamara Boga Markus Söder: CSU-Politiker und Carnivorist? Bild: picture alliance / Eibner-Pressefoto

Markus Söder inszeniert sich als Fleisch-Purist, doch privat sieht es ganz anders aus. Seine Tochter Gloria-Sophie Burkandt widerspricht jetzt dem Image ihres Vaters.

Die Instagram-Show versus die Realität Burger, Döner, Schweinshaxe - auf Markus Söders Instagram-Profil prägt sich ein klares Image ein. Bayerns Ministerpräsident ist der Fleisch-Fan schlechthin. Doch was ist wirklich dran an der Inszenierung? Seine Tochter Gloria-Sophie Burkandt packt jetzt aus und offenbart eine völlig andere Geschichte. "Mein Vater isst auch Salat", verrät das Model und Influencerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung." "Erst letzte Woche habe ich ihn dabei beobachtet. Es gab Fleisch dazu, aber er hat den Salat gern gegessen." Ein Satz, der Söders sorgfältig aufgebautes Image ins Wanken bringt.

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Mehr Vielfalt auf dem Teller als auf Instagram Burkandt geht noch weiter: Der CSU-Chef sei beim Essen deutlich weniger einseitig unterwegs, als die Fotos vermuten lassen. "Er mag auch Obst und Gemüse, auch wenn er es gern so hinstellt, als würde er nichts anderes als Fleisch essen", erklärt die 27-Jährige lachend. "So schlimm ist er gar nicht." Die Erkenntnis seiner Tochter ist eindeutig: Söders fleischlastige Instagram-Selfies und die tägliche Realität sind zwei völlig verschiedene Dinge - und das ist Absicht. Besonders interessant ist Burkandts Einordnung von Söders wiederkehrenden Spitzen gegen Veganer und vegetarische Ernährung. Sie ordnet sie derselben Kategorie zu wie die Fleisch-Fotos: pure Öffentlichkeitsarbeit. "Es macht ihm Spaß, Veganer zu ärgern, aber das ist Öffentlichkeitsarbeit", sagt sie nüchtern. "Privat hat er das vollkommen akzeptiert."

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Das andere Söder-Vater-Image: "Leben und leben lassen" Dass Burkandt selbst jahrelang vegan gelebt hat, hätte durchaus zu Konflikten führen können. Doch genau das ist nicht passiert. Im Gegenteil: Söders tatsächliche Haltung beschreibt seine Tochter mit einem Satz: "Im Grunde ist sein Motto: Leben und leben lassen." Der öffentlich inszenierte Fleisch-Fan und der private Familienvater unterscheiden sich also erheblich. Ein Befund, der Söders politische Inszenierungskunst unterstreicht. Auch in der neuesten Show "Born Famous" gibt die Söder-Tochter wieder Einblicke in das Leben des Politikers.

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