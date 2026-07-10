Neue Reality-Doku
"Born Famous": Summer Terenzi will raus aus dem Schatten ihrer berühmten Eltern
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Mit der neuen Promi-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" rücken vier Kinder berühmter Eltern in den Fokus, die sich ihren eigenen Platz in der Öffentlichkeit erkämpfen wollen. Eine von ihnen ist Summer Terenzi, Tochter von Sarah Connor.
Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
Erst vergangene Woche sorgte Summer Terenzi für Schlagzeilen, als sie gegen ihren Vater, Sänger Marc Terenzi, austeilte. Auch in der neuen Langzeit-Reality-Doku "Born Famous" erfährt das Publikum spannende Insights aus dem Leben der 20-Jährigen. Vor allem über ihre Zukunftsvisionen und wie sie sich von ihrer bekannten Familie loseisen will. "Ich möchte mehr Songs releasen und eine größere Fan-Base bauen. Und mein Goal ist es, meine Fan-Base auch außerhalb von Deutschland aufzubauen", sagt Summer Terenzi während des Medien-Screenings der Doku.
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Zwischen berühmtem Namen und eigener Identität
Für die Sängerin steht ihre Musik an erster Stelle. Nach eigenen Veröffentlichungen möchte sie ihre Karriere weiter vorantreiben und vor allem auch international neue Hörer:innen erreichen. Die Doku begleitet sie auf ihrem Weg dabei und zeigt, welche Herausforderungen mit diesem Ziel verbunden sind.
"Born Famous - Fluch oder Segen?" setzt sich mit der Frage auseinander, wie es ist, mit prominenten Eltern aufzuwachsen. Gemeinsam mit Diego Poth, Gloria-Sophie Burkandt und Josefine Scholl zeigt Summer Terenzi, wie unterschiedlich die Erfahrungen der vier Protagonist:innen sind. Die Serie begleitet sie über mehrere Monate und gewährt Einblicke in ihren Alltag, ihre Karrierepläne und die Suche nach einer eigenen Identität - fernab der berühmten Familiennamen.
Auch Summer wurde beim Screening gefragt, ob es denn nun eher Fluch oder Segen sei, "Born Famous" zu sein. Ihre Antwort fiel differenziert aus. "Ich habe natürlich einen Vorsprung, weil ich ja weiß, wie die Musikindustrie funktioniert und was mich da erwartet. Auf der anderen Seite ist es auch schwer, davon wegzukommen, die 'Tochter von' zu sein. Ich will mir ja auch meinen eigenen Namen machen und ich möchte, dass Leute wirklich meiner Musik eine Chance geben und ich möchte als eigene Person dastehen", so die Sängerin.
"Ich habe viel zu sagen"
Für Summer geht es dabei nicht nur um beruflichen Erfolg, sondern auch darum, als Künstlerin ernst genommen zu werden. Sie wünsche sich, dass Menschen ihre Musik unabhängig von ihrer Herkunft hören und sich auf ihre Inhalte einlassen. "Und dass Leute mir wirklich zuhören, denn ich habe viel zu sagen. Ich glaube, ich kann vielen Menschen helfen."
Es geht der Sängerin, die ihre Mutter regelmäßig als Support Act auf Tourneen begleitet, nicht nur darum, sich selbst kreativ auszuleben. Sie möchte andere Menschen mit ihrer Musik erreichen und ihnen etwas mitgeben.
Persönliche Einblicke in "Born Famous - Fluch oder Segen?"
Die Reality-Doku begleitet vier junge Menschen beim Versuch, aus dem Schatten ihrer berühmten Familien herauszutreten und ihren eigenen Weg zu gehen. Zwischen öffentlicher Aufmerksamkeit, persönlichen Rückschlägen und beruflichen Ambitionen zeigt die Serie, wie unterschiedlich der Umgang mit einem bekannten Nachnamen ausfallen kann.
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