Neue Reality-Doku "Born Famous": Promi-Kinder auf der Suche nach ihrer eigenen Identität Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Joyn Redaktion Sie sind "Born Famous": Gloria-Sophie Burkandt (v.l.o.), San Diego Pooth, Summer Terenzi und Josefine Scholl. Bild: Joyn/Marc Rehbeck

ProSieben zeigt, wie Diego Pooth, Summer Terenzi, Gloria-Sophie Burkandt und Josefine Scholl sich abseits ihrer berühmten Familien behaupten.

"Wenn du so einen Vater hast wie ich, dann bist du gewohnt, dass du nicht der Mittelpunkt bist." Gloria-Sophie Burkandt, Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, will aus dem Schatten ihres Vaters treten. Auch Summer Terenzi, Diego Pooth und Josefine Scholl suchen ihren eigenen Weg neben ihren prominenten Eltern. In der neuen Langzeit-Reality-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" begleitet ProSieben vier junge Menschen dabei, wie sie ihren Platz im Leben finden wollen und sich von den Erwartungen ihrer bekannten Eltern abgrenzen.

Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn "Born Famous" im Livestream auf Joyn

Gloria-Sophie Burkandt (27) sucht ihre Identität jenseits ihres Politikervaters "Ich würde gerne als Gloria-Sophie wahrgenommen werden, nicht als 'Tochter von …'", sagt Gloria, die als Model und Autorin arbeitet. Ihre Mutter war alleinerziehend, weil Glorias Vater, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, beruflich stark eingespannt war. Gloria akzeptiert das: „Es wäre egoistisch zu sagen, mein Vater soll alles hinschmeißen und mehr Zeit mit mir verbringen." Markus Söder sieht die Herausforderung für seine Tochter: „Jeder, der in der Öffentlichkeit steht und eine Position hat, polarisiert mit seiner Position." Gloria zieht daraus ihre Konsequenz: „Ich lebe mein Leben selbstständig und das ist ganz wichtig für die eigene Identität."

Summer Terenzi (19) will zeigen, was sie alles durchlebt hat Popstar-Tochter und Sorgenkind? "Viele Leute denken, dass ich nicht so hart arbeiten muss, weil ich die Tochter von Sarah Connor bin", berichtet Summer, die wie ihre Mutter Sängerin ist. Die meisten wüssten nicht, "dass ich selbst schon ganz viel hinter mir hab, worüber ich schreiben will." Ihrer Mutter Sarah Conner war immer klar: „Du sollst nicht in meine Fußstapfen treten, sondern deinen eigenen Weg gehen." Trotzdem empfindet Summer tiefe Dankbarkeit: „Meine Mutter ist auf jeden Fall mein Vorbild." Summer will ihre eigene Geschichte erzählen: „Alle Leute, die denken, sie wissen alles über mich, kennen nicht mal die Hälfte."

Diego Pooth (22) startet beruflich durch Moderatoren-Sohn, Student, Unternehmer. "Wenn unsere Familie eine Serie wäre, müsste man nur die Kamera draufhalten. Es passiert immer etwas", so beschreibt Diego den Alltag in einer Promifamilie. "Diego hat die Berühmtheit seiner Mutter gut überlebt. Er wurde nie abgehoben", sagt Verona stolz. Student Diego will sich mit seinem Start-up beweisen: "Da meine Eltern erfolgreich sind, will ich natürlich auch am liebsten erfolgreich werden."

Josefine Scholl (18) kämpft um die eigene Anerkennung "Ich möchte Menschen beeindrucken. Nicht als 'Tochter von', sondern als Josefine Scholl", stellt Josefine klar. Die Influencerin betont: "Natürlich bin ich dankbar, die Tochter von Mehmet Scholl zu sein, aber ich bin eine eigene Person mit einer eigenen Geschichte, die ich gerne mit der Welt teilen möchte. Ich würde mir wünschen, dass es auch ein bisschen um mich geht." Fußball-Nationalspieler Mehmet Scholl: "Du warst nicht erkennbar als ‚Tochter von', du hast nie meinen Namen ins Rennen geworfen." "Born Famous - Fluch oder Segen?" läuft ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und zum Streamen auf Joyn.