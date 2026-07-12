Offene Worte "Sehr unangenehm": "Born Famous"-Star Gloria-Sophie Burkandt erklärt verletzende Szene mit Vater Markus Söder Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Julia W. Auf Joyn ansehen Born Famous - Fluch oder Segen? - ab dem 16.07. auf Joyn! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wie ist es, das Kind eines Prominenten zu sein? Dieser Frage geht die Reality-Doku "Born Famous" ab 16. Juli nach. Mit dabei ist unter anderem Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. In einem Interview sprach sie nun darüber, wie verletzend es für sie sei, wenn der Job manchmal über die eigene Familie gestellt werde.

Die Reality-Doku "Born Famous" begleitet das Leben der Promi-Kinder Summer Terenzi (20), Josefine Scholl (18), Diego Pooth (22) und Gloria-Sophie Burkandt (27). Die vier geben dabei persönliche Einblicke in ihr Leben. Dass es nicht immer toll ist, "das Kind von" zu sein, zeigt auch eine Szene vom Oktoberfest 2025, das Gloria-Sophie Burkandt mit ihrem Vater Markus Söder besuchte.

Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn "Born Famous" im Livestream auf Joyn

"Sehr unangenehm" Der bayerische Ministerpräsident unterhält sich dort, wird von zahlreichen Menschen umgarnt - wie so oft, wenn der CSU-Politiker in der Öffentlichkeit auftritt. Dabei verliert er offenbar seine Tochter Gloria-Sophie aus dem Blick. Die 27-Jährige stehe auf der Wiesn abseits – und gehe schließlich alleine nach Hause. So beschreibt es die "Gala". Angesprochen auf diese Szene sagte sie nun zur "Gala": "Es ist natürlich sehr unangenehm, wenn man natürlich verletzt ist in einem gewissen Moment und die Kamera ist dabei und filmt das." Aber das sei nun mal die Wahrheit und sie stehe dazu, dass sie solche Momente verletzen.

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Trotz Situationen wie dieser habe sie jedoch eine sehr gute Beziehung zu ihren Eltern. "Im selben Moment ist es auch wieder so, wenn man trotzdem eine gute Verbindung mit den Eltern hat, dann akzeptiert man das auch", sagte Gloria-Sophie Burkandt, die durchaus Verständnis für die Verpflichtungen ihres Vaters hat. "Je älter man wird, desto mehr versteht man auch, warum das alles so ist", sagte sie.

Darum ist ihre Mutter nicht in der Doku zu sehen Während ihr Vater Markus Söder in der Doku "Born Famous" auf Joyn und ProSieben in Erscheinung tritt, ist von Gloria-Sophie Burkandts Mutter Ulrike nichts zu sehen. Ihr Vater sei als Politiker mediale Aufmerksamkeit gewohnt - ihre Mutter wolle jedoch nicht in die Öffentlichkeit, erklärte Burkandt. "Meine Mutter ist super sensibel. Ich möchte nicht, dass sie im Rampenlicht steht und eines Tages angegriffen wird."

Ulrike Burkandt und Markus Söder trennten sich, als Gloria-Sophie noch ein Baby war. Ihre Mutter war alleinerziehend, ihr Vater berufsbedingt viel unterwegs. Dennoch habe sie ein sehr gutes Verhältnis zu Markus Söder. Schon früh hielt sie mit dem CSU-Politiker über SMS Kontakt. "Obwohl ich meinen Vater nicht so oft gesehen habe, war er trotzdem sehr nah an mir dran."