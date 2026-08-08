Musikalische Familie Unerwartete Verbindung: Bushido und "Born Famous"-Star Summer Terenzi sind verwandt Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Annalena Graudenz Wer hätte das gedacht? Bushido und Summer Terenzi sind tatsächlich familiär verbunden. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christopher Tamcke; picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Als Tochter von Sarah Connor und Marc Terenzi ist Summer in eine der bekanntesten Musikerfamilien Deutschlands geboren worden. Was viele jedoch nicht auf dem Schirm haben, ist ihr privater Bezug zu Rapper Bushido.

Zurzeit ist Summer Terenzi überall präsent. Nicht nur wegen ihrer Teilnahme an "Born Famous". Wann immer ihr Name fällt, ist die Verbindung zu ihren berühmten Eltern nicht weit. Allein der Nachname erinnert an ihren Vater. Zu ihm hat sie ein schwieriges Verhältnis, das in den vergangenen Wochen viel Aufmerksamkeit bekam. Nun hat YouTuber Henke von Henke's Corner das Scheinwerferlicht auf eine andere familiäre Vernetzung geworfen. Und die ist nicht weniger spannend.

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Überraschende Familienbande Im Interview kommt Henke zunächst auf Summers Begegnungen mit Prominenten zu sprechen. "Wer war die bekannteste Person, der du mal begegnet bist?", möchte er wissen. Dann fällt ihm plötzlich selbst eine noch viel spektakulärere Frage ein: "Warte mal, warte mal, da habe ich gar nicht dran gedacht. Bushido ist dein Onkel, oder?" "Ja", antwortet Summer kurz und knapp. Viel Aufhebens macht die 19-Jährige nicht um ihren berühmten Onkel. Statt ausführlich über ihren bekannten Verwandten zu sprechen oder private Details auszupacken, überlegt sie kurz und kehrt zu Henkes ursprünglicher Frage zurück. Die süße Antwort folgt: Ihre Mutter sei "schon cool". Statt sich mit ihrer Familie zu rühmen, setzt Summer eher auf Zurückhaltung. Prominente Familienmitglieder sind für sie offenbar ganz einfach Normalität.

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So sind Summer Terenzi und Bushido verwandt Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi ist die Schwester von Sarah Connor und somit Summers Tante. Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, ist seit 2012 mit Anna-Maria verheiratet. Damit wurde auch er Teil der Großfamilie um Sarah Connor, mit ihren vier Schwestern, drei Brüdern und mittlerweile vier Kindern. Auch, wenn die Verbindung zwischen Bushido und Sarah Connors Familie kein Geheimnis ist, gerät sie immer wieder in den Hintergrund. Während Sarah und Marc Terenzi über Jahre regelmäßig gemeinsam mit ihren Kindern in der Öffentlichkeit standen, wird Bushido eher mit seiner eigenen Großfamilie und den Schlagzeilen um seinen Konflikt mit dem Abou-Chaker-Clan in Verbindung gebracht. Dass der "Born Famous"-Star Summer und der Rapper familiär verbunden sind, ist vielen gar nicht so bewusst.