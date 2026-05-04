So sehr haben sie sich verändert "Brooklyn Nine-Nine": So sahen die Stars früher aus Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Der Cast von Brooklyn Nine-Nine: Dirk Blocker, Joe Lo Truglio, Andy Samberg, Melissa Fumero, Terry Crews und Joel McKinnon Miller (v.l.). Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

Mit ihrem Mix aus Humor, Herz und spannenden Charakteren hat die Serie "Brooklyn Nine-Nine" weltweit Kultstatus erreicht. Doch wie sahen die Darsteller:innen eigentlich aus, bevor sie im 99. Revier für Lacher sorgten?

Als "Brooklyn Nine-Nine" im Jahr 2013 zum ersten Mal über die Bildschirme lief, war noch nicht abzusehen, welchen Erfolg die Serie feiern würde. Die Mischung aus klassischen Polizeigeschichten und überdrehtem Humor traf jedoch genau den Geschmack des Publikums. Schon die erste Staffel konnte mit starken Quoten überzeugen und gewann einen Golden Globe als "Beste Serie - Komödie oder Musical". Auch Hauptdarsteller Andy Samberg konnte sich über eine Auszeichnung in der Kategorie "Bester Serien-Hauptdarsteller" freuen.

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Andy Samberg: Vom Comedy-Nerd zum Serienstar Andy Samberg war schon vor seiner Rolle als Detective Jake Peralta eine Größe in der Comedy-Welt und vor allem für seine Arbeit bei "Saturday Night Live" bekannt. Während er also schon ein etablierter Name war, standen einige seiner Co-Stars noch am Anfang ihrer Karrieren. Zudem war Samberg lange Zeit als Teil der Comedy-Gruppe "The Lonely Island" bekannt, bevor er als chaotischer, aber brillanter Jake Peralta durchstartete. In früheren Auftritten wirkt er noch deutlich jünger, mit wuscheligen Haaren und einem fast schon nerdigen Auftreten. Sein Stil war damals eher von Print-Shirts als von Hemden geprägt. Statt Lederjacke und Badge dominierte ein lässiger Skater-Look. Über die Jahre hat sich sein Erscheinungsbild zwar leicht verändert, doch sein unverkennbarer Humor ist geblieben.

Terry Crews: NFL-Star und Schauspiel-Talent Ein echter Hingucker war schon immer Terry Crews. Er hat die vielleicht spannendste Entwicklung hinter sich. Vor seiner Rolle als Sergeant Terry Jeffords war Crews als NFL-Spieler erfolgreich und später als Action-Darsteller bekannt. In seinen ersten Rollen wirkte er oft noch ernster und weniger humorvoll inszeniert. In "Brooklyn Nine-Nine" konnte er seine komödiantische Seite voll ausleben. Optisch fällt er bis heute durch seine muskulöse und trainierte Statur auf.

Melissa Fumero: Vom Soap-Star zur Detective Auch Melissa Fumero hat beruflich eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Vor ihrer Serienfigur der Amy Santiago kannte man sie aus Daily Soaps wie etwa "Liebe, Lüge, Leidenschaft", aber auch aus Auftritten In Shows wie "Gossip Girl" oder "CSI: NY". Die schöne Schauspielerin hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Ihr braunes, welliges Haar trägt sie meist offen, das Make-up ist dezent und sie begeistert ihre Fans durch ihren natürlichen Look. Es scheint, als wäre sie kein Stück gealtert. In "Brooklyn Nine-Nine" verkörpert sie eine ehrgeizige, strukturierte Polizistin - auf Instagram und in ihrem Podcast "More Better", den sie gemeinsam mit Serien-Kollegin Stephanie Beatriz betreibt, wirkt sie hingehen locker und fröhlich.

Andre Braugher: Der ruhige Pol Schon vor seiner Rolle als Captain Raymond Holt war Braugher ein angesehener Schauspieler. In den 90er-Jahren spielte er häufig ernstere Rollen in Dramaserie und wirkte deutlich strenger und distanzierter. Optisch hat sich bei ihm wenig verändert. Nur sein Bart und die Haare (wenn er grad keine Glatze trägt) sind deutlich ergraut.

Stephanie Beatriz: Vom ernsten Charakter zur Kultfigur Als Rosa Diaz wurde Stephanie Beatriz zu einem der markantesten Gesichter der Serie. Doch vor "Brooklyn Nine-Nine" spielte sie häufig deutlich emotionalere und offener Charaktere. In früheren Rollen trat sie mit langen, weich gestylten Wellen auf. Der Look war klassisch Hollywood. Heute überzeugt sie mit einem coolen Bob.

Joe Lo Truglio: Unterschätzer Comedy-Veteran Auch Joe ist kein Neuling im Comedy-Geschäft. Früher trat er oft in Nebenrollen auf, zeigte sich mit kürzeren Haaren und unauffälligem Stil. Heute trägt er graues Haar und zeigt sich gern in entspannten Looks aus Jeansjacke und schlichtem Shirt – selbst auf Events und roten Teppichen.

Chelsea Peretti: Von der Autorin zur TV-Ikone Als Gina Linetti brachte die Schauspielerin einen ganz eigenen Humor in die Serie ein, den sie vorher als Autorin und Stand-up-Comedian ihrem Publikum näherbrachte. Optisch hat sich Peretti kaum verändert. Ihre lange Mähne trägt sie nach wie vor und auch sonst ist sie kaum gealtert. Selbst ihrem intensiven Augen-Make-up bleibt sie seit Jahren treu.