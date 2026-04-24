Schwachstellen der Sitcom Ich liebe "Brooklyn Nine‑Nine"! Warum diese Folgen trotzdem geskippt werden Aktualisiert: Vor 13 Minuten von Rebecca N. 99 Prozent Liebe - aber bei ein paar Folgen "Brooklyn Nine-Nine" mit Andy Samberg muss Rebecca "Skip" drücken. Bild: IMAGO IMAGES/Landmark Media/Adobe Stock/Asta Desain/Mahir/Rebecca Niebusch

Cool, cool, cool: "Brooklyn Nine‑Nine" ist eine der absoluten Lieblingsserien unserer Autorin Rebecca. Trotzdem gibt es ein paar Episoden, die sie lieber auslässt.

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Die schlechtesten "Brooklyn Nine-Nine"-Folgen? Es gibt Comfort-Serien, die ich immer wieder schauen kann, egal in welcher Stimmung ich bin. "Brooklyn Nine-Nine" gehört ganz klar dazu. Die Witze sitzen, die Figuren sind genauso liebenswürdig wie skurril und das 99. Revier ist längst ein zweites Zuhause. Genau deshalb merke ich beim Rewatch, dass ein paar Folgen für mich nicht so richtig zum Vibe der Serie passen. Ich muss sie mittlerweile einfach skippen. Sorry, Mike Schur!

Die Coral-Palms-Ära Als ich die Idee für diesen Artikel hatte, habe ich zuerst an die ersten drei Folgen der vierten Staffel gedacht. Der Plot: Jake (Andy Samberg) und Captain Holt (Andre Braugher) sind wegen eines heiklen Falls seit sechs Monaten im Zeugenschutzprogramm. Unter den Decknamen "Larry" und "Greg" leben sie in Coral Palms, Florida. Statt wie angewiesen unterzutauchen, fangen die beiden an, die Ermittlungen wieder aufzunehmen.

Hier kannst du die Florida‑Folgen sehen Ganze Folge Brooklyn Nine-Nine Amerikas stinkender Hintern Verfügbar auf Joyn Folge vom 19.04.2026 • 21 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Sobald ich die blondgefärbten Spitzen von Andy Sambergs Haaren sehe, drücke ich schon den Skip-Button, um vorzuspulen. Der Florida-Handlungsbogen fühlt sich einfach nicht nach "Brooklyn Nine-Nine" an. Es fehlt das vertraute New-York-City-Revier-Gefühl. Statt klassischer Ermittlungsarbeit gibt es für mich zu viele alberne Verkleidungen und buntes Chaos in der "Fun Zone", der Indoor-Spielhalle samt Go-Kart-Bahn, in der Jake und Holt undercover arbeiten. Die beiden Charaktere funktionieren zwar gut als Duo, es fehlt aber die Dynamik mit dem ganzen Team, das erst am Ende der Folgen dazustößt. Fazit: Die Coral-Palms-Triologie ist für mich wie ein nerviger Urlaub, in dem man sein Zuhause vermisst.

Unpopular Opinion: Die Halloween-Folgen Okay, lasst mich ausreden: Ja, die Halloween-Folgen sind eine Tradition und fester Bestandteil der "Brooklyn Nine-Nine"-DNA. Trotzdem funktionieren sie nicht immer gleich gut. In der vierten Staffel setzt der Halloween-Coup immer wieder auf neue Täuschungen. Statt Spannung entsteht oft Verwirrung. Ständig tauchen neue Tafeln auf!!! Auch der Twist, dass Gina (Chelsea Peretti) als Strippenzieherin hinter dem Plan steckt, fühlt sich eher konstruiert als überraschend an. Die Episode zeigt, dass selbst liebgewonnene Traditionen manchmal einfach nur nerven.

Auf Joyn in die Folge reinschauen: Ganze Folge Brooklyn Nine-Nine Wischen wir also das Blut auf und machen weiter Verfügbar auf Joyn Folge vom 19.04.2026 • 20 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Schon gewusst? Die Szenen im 99. Revier wurden gar nicht in New York City gedreht! Das sind die wahren Drehorte von "Brooklyn Nine-Nine".

Der "Geier" als Captain Bevor wir zur nächsten Folge kommen, muss ich etwas gestehen: Captain Raymond Holt ist mein absoluter Lieblingscharakter bei "Brooklyn Nine-Nine". Holt ist für mich das Herz des 99. Reviers. Mit seinem trockenen Humor und seiner ruhigen Autorität hält er das Team zusammen. Er zeigt selten Gefühle. Aber wenn er es tut, ist es umso rührender. Wenn er gerade nicht als Captain im Einsatz ist, fehlen solche Momente in der Serie. In der dritten Staffel wird Holt (zum Glück nur für kurze Zeit) von Keith Pembroke ersetzt, den alle nur den "Geier" nennen. Die Episode "Aus dem Buch der vielen Nippel" mit ihm überspringe ich fast immer. Als Captain ist er einfach nur gemein und unerträglich. Er frustriert mich mehr, als dass er mich unterhält. Pembroke versucht zum Beispiel Jake zu zwingen, sich von Amy (Melissa Fumero) zu trennen. Ansonsten werde er ihn zum Streifendienst verdonnern. Mit diesem Erpressungs-Plot kippt bei mir die Stimmung: Ich bin absoluter Jake-und-Amy-Fan und habe gerade erst zwei Staffeln darauf hingefiebert, dass sie endlich zusammenkommen! Dann gehe ich lieber direkt zur nächsten Episode.

Hier geht's zur Folge auf Joyn: Ganze Folge Brooklyn Nine-Nine Aus dem Buch der vielen Nippel Verfügbar auf Joyn Folge vom 19.04.2026 • 21 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Besuch aus Skandinavien Eigentlich habe ich eine große Schwäche für Schweden. An die Zimtschnecken, die ich einmal im Urlaub in Stockholm gegessen habe, denke ich täglich. Auf die "Brooklyn Nine-Nine"-Folge über ein schwedisches Detektiv-Duo hingegen kann ich liebend gerne verzichten. Der Gag um die übertrieben perfekten Ermittler:innen Søren und Agneta ist schnell auserzählt. Außerdem trieft die Folge von Klischees, samt schlechtem schwedischen Akzent. Jake und Rosa (Stephanie Beatriz), die das skandinavische Duo bei dem Fall um den "Köttbulle Diamant" unbedingt übertreffen wollen, wirken verbissen. Skip!