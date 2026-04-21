Du kennst sie aus "Scrubs" und "Desperate Housewives"
Diese Gast-Stars tauchen in "Brooklyn Nine-Nine" auf
Veröffentlicht:von Anna T.
In acht Staffeln hat der Fan-Liebling "Brooklyn Nine-Nine" seinem Publikum einiges geboten: absurde Plot-Twists, jede Menge Running Gags und vor allem liebenswerte Hauptcharaktere. Aber auch die Gastauftritte sind überraschend hochkarätig und sorgen für jede Menge Lacher und Emotionen.
John C. McGinley ("Dr. Cox"!) als Frank O'Sullivan
In der achten und letzten Staffel zeigt sich wiederholt ein vertrautes TV-Gesicht: John C. McGinley, besser bekannt als Dr. Perry Cox aus "Scrubs", spielt in "Brooklyn Nine-Nine" den Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft. Wieder gibt er den fiesen, herablassenden Vorgesetzten - wobei Perry Cox im Vergleich zu Frank O'Sullivan fast schon warm und herzlich wirkt.
Die achte Staffel ist vielleicht nicht die beliebteste, aber der Auftritt von McGinley in gleich vier Folgen dürfte die meisten Fans versöhnlich stimmen.
In dieser Folge treffen wir das erste Mal auf Frank O'Sullivan
Adam Sandler als er selbst
Gastauftritte sind etwas Herrliches. Am allerschönsten ist es aber, wenn die Überraschungsgäst:innen sich selbst spielen. Dieser Clash von Realität und Fiktion macht einfach Spaß. In der Folge "Der Holt-Jeffords-Strategiestrudel" spielt sich der weltbekannte Schauspieler und Comedian selbst - in einer etwas übertriebeneren Version. Ihm scheint nichts peinlich zu sein: Bei den Oscars 2025 brachte Adam Sandler Fans mit seinem Schlabber-Look zum Lachen.
Darum geht es in der Szene mit Adam Sandler bei "Brooklyn Nine-Nine": Bei einer Antiquitätenauktion will Jake einen Täter verhaften, gerät dabei aber mit Adam Sandler aneinander. Die beiden Schauspieler standen übrigens auch für den Film "Der Chaos-Dad" (2012) gemeinsam vor der Kamera. Andy Samberg und Adam Sandler, ein unterhaltsames Dream-Team, das wir gerne öfter sehen würden.
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Sieh dir hier die Folge mit Adam Sandler an
Eva Longoria als Sophia Perez
Nachdem sie acht Staffeln lang die Hauptrolle der Gabrielle Solis bei "Desperate Housewives" spielte, war es eine zeitlang eher ruhig um Eva Longoria. Umso mehr freuen sich Fans, dass sie gleich mehrmals in der zweiten Staffel von "Brooklyn Nine-Nine" die Rolle der Strafverteidigerin Sophia Perez übernimmt. Jake und Sophia entdecken ihre gemeinsame Leidenschaft für "Stirb langsam", Tischtennis und scharfe Chicken Wings. Am Ende scheitert ihre Beziehung jedoch an ihren Jobs.
Fun Fact: Eva Longoria ist sowohl mit Melissa Fumero (Amy) als auch mit Stephanie Beatriz (Rosa) im echten Leben befreundet!
In Staffel 2 gibt es eine kurze Romanze zwischen Sophia und Jake
Lust auf "Desperate Housewives"?
J.K. Simmons als Detective Frank Dillman
Vielleicht fragst du dich jetzt: "J.K. wer?" Denn Simmons einer der Schauspieler, die häufig in Nebenrollen zu sehen sind, deren Namen man sich aber irgendwie nicht merkt. In der neunten Folge der siebten Staffel spielt er den besten Ermittler, mit dem Holt nach eigener Aussage je zusammengearbeitet hat. Deshalb wird er auch von ihm zur Hilfe geholt, als eine Glitzerbombe in Jakes Büro explodiert. Andy Samberg und Simmons verstehen sich übrigens bestens, sie standen auch für die Filme "Trauzeuge gesucht!" (2009) und "Palm Springs" (2020) gemeinsam vor der Kamera.
Er kann auch Hauptrollen - J.K. Simmons in "Counterpart"
Bei einer Glitzerbombe kann nur Detective Frank Dillman helfen
Pete Davidson als Rotzlöffel
Er ist Comedian und Schauspieler, wurde aber vor allem durch turbulente Beziehungen zu Ariana Grande, Kate Beckinsale und Kim Kardashian bekannt. Pete Davidson ist einer, mit dem man bei "Brooklyn Nine-Nine" so gar nicht rechnet: In der dritten Folge der ersten Staffel hat Pete Davidson einen kurzen aber denkwürdigen Auftritt als krimineller Jugendlicher, der sogar die toughe Rosa aus dem Konzept bringt:
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Kurz und knackig: Pete Davidson in "Brooklyn Nine-Nine"
Danny Trejo als Rosas Vater
Der "Machete"-Star ist ja nicht unbedingt für facettenreiche Rollen mit emotionalem Tiefgang bekannt - in der Folge "Game Night" rührt er einen dann aber fast zu Tränen. Als Rosa sich ihren Eltern gegenüber als bisexuell outet, reagieren die zunächst mit Unverständnis und tun die sexuelle Orientierung ihrer Tochter als "Phase" ab. Doch ihr Vater entschuldigt sich später bei Rosa und man spürt, wie sehr er sie wirklich liebt. Awwww!
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