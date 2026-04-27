Was ist dran an den Gerüchten? Kommt noch eine 9. Staffel von "Brooklyn Nine-Nine"? Das ist bekannt! Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Annalena Graudenz Könnte der Cast rund um Andy Samberg (M.) bald wieder gemeinsam vor der Kamera stehen? Bild: 2021 UNIVERSAL TELEVISION LLC. All rights reserved.

Während das große Finale von "Brooklyn Nine-Nine" fast fünf Jahre her ist, häufen sich plötzlich wieder Schlagzeilen um die Kult-Sitcom. Auslöser sind rätselhafte Social-Media-Beiträge, die Fans weltweit aufhorchen lassen. Könnte an den Gerüchten um eine neue Staffel etwas dran sein?

Gerade erst ist "Der Teufel trägt Prada 2" in den Kinos angelaufen, auch "Scrubs" feierte dieses Jahr schon sein Comeback und von "Malcom Mittendrin" wird es im Frühjahr neue Folgen geben. Es scheint die Zeit für Revivals beliebter Kult-Formate zu sein. Steht als Nächstes etwa eine Fortsetzung der eigentlich abgeschlossenen Serie "Brooklyn Nine-Nine" an? Auch interessant: Wie cool ist das "Scrubs"-Reboot? Comeback von "Scrubs": Alles wie früher - oder doch anders? und "Scrubs"-Revival: Ist Neil Flynn als Hausmeister wieder dabei?

Mysteriöse Posts sorgen für Aufregung Tatsächlich kommen die Gerüchte nicht von ungefähr. Auf seinem Instagram-Account soll Schauspieler Dirk Blocker, dem Publikum bekannt als Hitchcock, Bilder des ikonischen Duos Hitchcock und Scully geteilt haben, begleitet von einer ominösen Botschaft, die ein mögliches Comeback andeutet. Kurze Zeit später folgten weitere Fotos vom Set, unter anderem mit Andy Samberg (Jack Peralta) und Melissa Fumero (Amy Santiago). Die kryptischen Kommentare ließen Fans sofort spekulieren, ob eine neunte Staffel in Planung sein könnte. Mittlerweile sind diese Posts gelöscht. Allerdings postete Blocker im April ein altes Video von ihm und Co-Star Joel McKinnon Miller. Die Beschreibung könnte Fans aber trotzdem hoffen lassen: "Throwback Thursday @joelmckmiller und ich. Bin gespannt auf die nächste Sequenz auf @brooklyn99".

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Irritierte Fan-Gemeinde Die Fans reagieren gespalten auf die vermeintlichen Hinweise. Während einige bereits voller Vorfreude auf neue Episoden hoffen, bleiben andere deutlich vorsichtiger. In Online-Foren wie Reddit wird intensiv diskutiert, was wirklich hinter den Postings stecken könnte. Viele vermuten, dass hinter den Hinweisen kein Serien-Comeback steckt, sondern möglicherweise ein anderes Projekt. Weit vorne liegt die Theorie um einen Podcast, auch ein einmaliges Reunion-Special wird in Erwägung gezogen oder eine Dokumentation über die Entstehung der Show. Andere wiederum glauben, dass es sich schlichtweg um einen Fan handeln könnte, der sich einen Spaß erlaubt.

Der Verlust von Captain Holt Ein entscheidender Faktor, der gegen eine Fortsetzung spricht, ist der Tod von Andre Braugher im Dezember 2023. Der Schauspieler verkörperte Captain Raymond Holt, eine der zentralen Figuren der Serie. Viele Fans sind sich daher auch einig, dass "Brooklyn Nine-Nine" ohne Holt nicht mehr dasselbe wäre. Auch Teile des Casts hatten sich in der Vergangenheit schon dazu geäußert, dass sie sich ein Revival ohne ihn nur schwer vorstellen können.

"Brooklyn Nine-Nine": So steht es um Staffel 9 Auch, wenn die Posts der letzten Wochen neue Hoffnung geschürt haben, bleibt die Ausgangslage doch recht eindeutig. Die Serie wurde 2021 nach acht Staffeln bewusst abgeschlossen. Insgesamt umfasst sie 153 Episoden. Die Verantwortlichen entschieden sich damals gezielt für ein rundes und würdiges Ende. Co-Creator Dan Goor betonte, dass man die Geschichte zu einem passenden Zeitpunkt abschließen wollte. Auch Hauptdarsteller wie Andy Samberg und Terry Crews bestätigten öffentlich, dass die Serie ihr natürliches Ende gefunden habe.

Ein Comeback ist nicht völlig ausgeschlossen Trotzdem zeigt der aktuelle Serienmarkt, dass selbst abgeschlossene Formate überraschend zurückkehren können. Revivals, Spin-offs oder spätere Fortsetzungen sind keine Seltenheit mehr. Deshalb halten es viele Beobachter:innen für möglich, dass "Brooklyn Nine-Nine" in irgendeiner Form zurückkehrt. Nur eine klassische Fortsetzung bleibt vorerst unwahrscheinlich. Vor allem, solange die Gerüchte auf fragwürdigen Social-Media-Quellen basieren, sollten Fans ihre Erwartungen zügeln.