Alireza (48), aus Berlin, verbindet die Aromen und Traditionen seiner iranischen Wurzeln mit moderner Patisserie auf höchstem Niveau. Als echter Allrounder beherrscht er das gesamte Konditoren-Handwerk und setzt besonders gern spektakuläre Schaustücke aus Schokolade um.

Anna (25), aus Walldorf (BW), ist ausgebildete Konditorin mit großer Leidenschaft für die Chocolaterie und Patisserie. Mit viel Fingerspitzengefühl kombiniert sie unterschiedliche Geschmäcker und Texturen und schafft so harmonische, zugleich überraschende Genussmomente.

Gina (26), aus Heidelberg, gibt ihr Wissen als Kursleiterin für Schokoladenschaustücke und Zuckerartistik an angehende Meister weiter und lebt ihre Kreativität in außergewöhnlichen Torten aus. Als ausgebildete Schokoladen-Sommelière bringt sie ein besonders feines Gespür für Aromen mit und denkt Patisserie gerne neu.

Lina (25), aus Frankfurt, legt großen Wert auf ausgewogene, kreative Geschmackskompositionen und arbeitet bevorzugt mit regionalen und saisonalen Zutaten, die sie raffiniert in Szene setzt.

Michael (32), aus Kufstein (AT), vereint klassisches Konditorenhandwerk mit wissenschaftlichem Know-how: Als Konditormeister und studierter Lebensmitteltechnologe denkt er Rezepte ganzheitlich. Über seinen Blog, eine eigene App und ein veröffentlichtes Backbuch teilt er seine Kreationen mit einer breiten Community.

Péter (21), aus Straubing, gehört zu den jungen Talenten der Szene und setzt auf moderne Patisserie mit klarer Linie. Seine große Leidenschaft gilt filigranen Törtchen und edlen Pralinen, bei denen er mit viel Feingefühl Aromen, Texturen und Optik aufeinander abstimmt. Mit seinem Gespür für kreative Pairings bringt er frischen Wind in die Backstube.

Sven (35), aus Hattingen, führt gemeinsam mit seiner Frau eine eigene Confiserie, die bereits mit dem Ehrenpreis "MeisterWerk NRW" ausgezeichnet wurde. Seine Spezialität sind kunstvolle Törtchen, die er täglich für seinen Betrieb entwickelt. Als gelernter Koch bringt er zudem ein ausgeprägtes Verständnis für Geschmack mit und kombiniert klassische Patisserie mit innovativen, oft überraschenden Konzepten.