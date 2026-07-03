Wird das der Reality-TV-Durchbruch? "Das große Promi-Büßen" 2026: Die umstrittene Momfluencerin Anna Miltina gibt ihr TV-Debüt Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Pia In der Smitten Annamiltina ist Kandidatin bei "Das große Promi-Büßen" 2026. Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Sie kennt die Welt der Filter und Hashtags, doch jetzt betritt sie eine neue Arena: Momfluencerin Anna Miltina trifft bei "Das große Promi-Büßen" 2026 auf Reality-Urgesteine wie Georgina Fleur und Aleks Petrovic.

Steckbrief Name: Anna Miltina

Spitzname: "die sorgloseste Momfluencerin"

Geburtsdatum: nicht bekannt

Wohnort: Duisburg, Ruhrgebiet

Beziehungsstatus: nicht bestätigt

Beruf: Momfluencer

Social-Media: Instagram (8k Follower), TikTok (380k Follower), YouTube (125k)

Seit fünf Jahren auf Social Media, jetzt auch im Reality-TV Die Momfluencerin ist der Newbie neben absoluten Reality-TV-Promis, wie dem "maskulinen Mann" Aleks Petrovic und Georgina Fleur. Der Öffentlichkeit ist sie bereits durch ihre diversen Social-Media-Accounts bekannt. Als @annamiltina postet die gebürtige Lettin seit 2021 vor allem auf TikTok und YouTube Shorts und hat auf ihrem YT-Kanal bereits 127.000 Abonnent:innen. Thema sind dabei vor allem ihre beiden minderjährigen Kinder Arda und Aleyna, die sie liebevoll Aloni nennt. Ihre neunjährige Tochter sorgt selbst schon für Content in Form von Beauty-Videos und Shopping-Hauls.

Bei Geburtstagsgeschenken ist Anna Miltina großzügig Zu ihrem Geburtstag durfte Aleyna für rund 1.000 Euro in einem bekannten Spielwarenladen nach Lust und Laune den Einkaufswagen füllen. Für Sohn Arda gab es dafür zum Geburtstag ein paar neue Sneaker - nicht etwa von Nike, nein, von Louis Vuitton. Leider gingen sie retour, Mama hatte sich in der Größe vertan. Das alles postet Anna Miltina auch eifrig in ihren Instagram-Stories. Auf ihrem Profil folgen ihr zwar bisher nur 8.000 Menschen, doch das könnte sich bald ändern. Die vermeintlich "sorgloseste Momfluencerin" ist im Herbst bei "Das große Promi-Büßen" 2026 zu sehen.

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Opfert Anna Miltina für Views die Privatssphäre ihrer Kinder? Während sich manche fragen, was eine unbescholtene, zweifache Mutter schon zu büßen habe, prangern viele Anna Miltinas unbedachten Umgang mit ihren Kindern im Internet an. Gesichter verpixeln? Wohnort und Sportstätten geheim halten? Pustekuchen. Das Leben von Arda und Aleyna lässt sich durch Social Media beinahe in Echtzeit mitverfolgen. Ihr eigenes Privatleben hält Anna Miltina dagegen ziemlich bedeckt. Sie spricht nicht öffentlich über ihr Alter, ihre Ausbildung oder ihren Beziehungsstatus. Allerdings verriet sie in einem TikTok-Video, dass sie fünf Sprachen beherrscht.

Anna Miltina freut sich über ihr Sprachtalent Sie ist in Lettland aufgewachsen und spricht daher Lettisch und Russisch, die offizielle Zweitsprache des Landes. Außerdem beherrscht Anna Englisch und Türkisch. Zudem lernte die Influencerin fließend Deutsch, nachdem sie als Zehnjährige in die Bundesrepublik gezogen war. Mit ihren beiden Kindern lebt die YouTuberin in Duisburg, wohin sie gerade von den Dreharbeiten zu "Das große Promi-Büßen" 2026 in Österreich zurückkehrt. Auf TikTok verriet Anna Miltina bereits, dass sie sich nach zwölf Tagen sehr auf eine Dusche freue und extrem viel abgenommen habe. An der Tanke gab es deshalb erstmal eine Tüte Chips und eine Dose Red Bull - mit Zucker natürlich. Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" siehst du ab Herbst 2026 natürlich kostenfrei bei uns auf Joyn. Du möchtest dich schonmal einstimmen? Alle Folgen vergangener Staffeln findest du hier:

4 Staffeln Das große Promi-Büßen Das große Promi-Büßen Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen