Letzte Runde Aleks Petrovic bei "Das große Promi-Büßen" 2026: Es soll das Ende seiner Reality-TV-Karriere werden Veröffentlicht: Vor 38 Minuten von Pia In der Smitten Aleks Petrovic ist Kandidat bei "Das große Promi-Büßen" 2026. Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Aleksandar "Aleks" Petrovic ist ein deutscher Reality-TV-Teilnehmer, Influencer und Fitness-Coach, der durch zahlreiche Dating- und Reality-Formate bekannt geworden ist. Der studierte Maschinenbau-Ingenieur gilt als eine der polarisierendsten Figuren der Reality-Landschaft.

Steckbrief Name: Aleksandar Petrovic

Spitzname: Aleks

Geburtsdatum: 2. März 1991

Heimatstadt: Mühlheim an der Ruhr

Wohnort: Dubai, Palma

Beziehungsstatus: Single

Reality-Ex-Partnerinnen: Christina Dimitriou, Vanessa Nwattu

Ausbildung: Ingenieur (Fahrzeugtechnik), Bachelor-Abschluss

Beruf: Reality-TV-Teilnehmer, Autor, Fußball-Club-Manager

Social-Media: Instagram (353k Follower), TikTok (21k Follower)

Vom Maschinenbau-Ingenieur zum Reality-Provokateur Er bezeichnet sich selbst als "maskulinen Mann der alten Schule". Seine Ex-Freundinnen nennen es "toxische Männlichkeit". Aber der Reihe nach: Mit "Love Island" startete Aleksandar "Aleks" Petrovic 2019 seine Reality-TV-Karriere und merkte schnell, dass das Metier nichts für Zartbesaitete ist. Bis zu seiner Teilnahme bei "Love Island" war er Mitinhaber einer Kfz-Werkstatt und arbeitete unter anderem für Unternehmen wie BMW und Dekra. Diese komplett andere Welt, in die er plötzlich eintauchte, reizte Aleks Petrovic offenbar, denn 2020 war er in gleich drei weiteren Reality-Shows zu sehen.

Fremdgeh-Skandal vor laufenden Kameras Zunächst ging der 35-Jährige bei "Are You the One?" und "Ex on the Beach" an den Start. Vor allem letztere Show bedeutete einen weiteren großen Wendepunkt in Aleks Petrovics Leben. Er verliebte sich in seine Reality-TV-Kollegin Christina Dimitriou und testete die junge Beziehung anschließend direkt in der TV-Show "Couple Challenge". Dort hielten Aleks Petrovic und Christina Dimitriou als Paar noch zusammen. Der große Treuetest folgte bei "Temptation Island VIP". Der Fitness-Influencer verliebte sich in seine Verführerin Vanessa Nwattu und wechselte kurzerhand vor laufenden Kameras von einer Beziehung in die andere.

Mit Reality-Verführerin Vanessa Nwattu ging es von einer Show zur nächsten Mit einer neuen Frau an seiner Seite drehte sich das Reality-TV-Karussell rasant weiter. Im "Sommerhaus der Stars" wurde die Beziehung endgültig zum öffentlichen Spektakel. Danach musste Aleks Petrovic sich offensichtlich erstmal auspowern. Die Jahre 2023 und 2024 waren der intensiven Vorbereitung auf "Fame Fighting 1+2", "Kampf der Reality-Stars" und "The 50" gewidmet. Danach ging es weiter mit "Temptation Island VIP". Dieses Mal mit Vanessa Nwattu an seiner Seite - und wieder endete die Teilnahme mit einer Trennung.

Sieh dir Aleks' "Fame Fighting"-Kampf an! Ganze Folge Fame Fighting Aleks Petrovic vs. Yasin Cilingir Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.10.2025 • 10 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nach drei Jahren Beziehung landete der Zoff vor Gericht Vanessa Nwattu warf ihrem Ex nach dreijähriger Beziehung emotionalen Missbrauch vor und beklagte sein häufig aggressives Verhalten. Aleks Petrovic' Reaktion darauf: eine Unterlassungsklage, die seiner ehemaligen Partnerin seitdem verbietet, sich dahingehend weiter öffentlich zu äußern. Als hätte Aleks Petrovic nicht schon genug mit seinen Ex-Beziehungen und aktuellen Show-Teilnahmen wie "Fame Fighting International" Anfang Juni zu tun, schrieb der Reality-TV-Dauergast auch noch zwei Bücher. Mit "Maskulin ohne Maske" will er Männern helfen, Haltung zu zeigen, und in seinem Kinderbuch "Baddie" geht es um Selbstvertrauen und den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen.

"Total Reality Live" über Aleks' "Fame Fighting"-Auftritt: Ganze Folge Total Reality Live Aleks Petrovic verliert Fame Fighting gegen Chase und bringt Kinderbuch raus Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.02.2026 • 59 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Vom Reality-TV-Dauergast zum Fußball-Manager Noch bevor die Dreharbeiten zu "Das große Promi-Büßen" 2026 starten, hat Aleks Petrovic eine weitere Idee in die Tat umgesetzt. Auf seiner liebsten Balearen-Insel gründete er gemeinsam mit Ex-Bundesliga-Profi Thorsten Legat den ersten deutschen Fußball-Club Mallorcas. Ihr Motto: "From Zero to la Liga." Innerhalb von zehn Jahren wollen sie in die spanischen Spitzen-Liga aufsteigen. Der frühere Profi-Kicker Thorsten Legat besitzt eine A-Trainer-Lizenz und übernimmt die Position des Head-Coach, Aleks Petrovic kümmert sich um das Management des neuen Vereins "Germania Mallorca". Sie würden von Bewerbungen zahlreicher Bundesliga-Spieler regelrecht überhäuft, so der gebürtige Ruhrpottler, der seit einigen Jahren in Dubai und Palma lebt.

2 Staffeln Crash Games - Bruchlandung der Realitystars Crash Games - Bruchlandung der Realitystars Sechs Zweier-Teams bestückt mit Realitystars. Ihre Gegner: Schanze, Matschbecken, Flutschfläche oder Mount Glitsch. Ihr Ziel: Möglichst wenige Bruchlandungen. Rutschige, glitschige, witzige Unterhaltung - garniert mit einer Prise Schadenfreude. Denn nur die Teams, die den Parcours mit den wenigsten Fails absolvieren, dürfen am Ende in der finalen Bruchlandungs-Challenge antreten. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Mit "Das große Promi-Büßen" will sich Aleks Petrovic vom Reality-TV verabschieden Im Podcast "Blitzlichtgewitter" eröffnete Aleks Petrovic kürzlich: "Promi-Büßen wird meine letzte Show im Reality-TV sein!" Er wolle seine ganze Energie nur noch seinem neuen Fußballprojekt widmen und dafür seinen Lebensmittelpunkt voraussichtlich komplett nach Mallorca verlegen. Hier gibt es den Cast von "Das große Promi-Büßen" 2026 - darunter auch Marwin Klute aka "Touchy Marwo", Momfluencerin Annamiltina und Reality-Kratzbürste Nadja Großmann. Moderatorin Olivia Jones fühlt den Kandidat:innen auf den Zahn und trifft sicher den ein oder anderen empfindlichen Nerv. Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" siehst du ab Herbst 2026 kostenfrei auf Joyn. Alle Folgen vergangener Staffeln siehst du hier:

4 Staffeln Das große Promi-Büßen Das große Promi-Büßen Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen