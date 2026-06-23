Die 30-Jährige im Porträt Die militante Veganerin Raffaela Raab bei "Das große Promi-Büßen" 2026: Partner, OnlyFans und S*x im TV Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Alina Haidacher Forsthaus Rampensau Von der Ärztin zum Aktivismus: Die Laufbahn der militanten Veganerin Videoclip • 03:18 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Raffaela Raab provoziert Fleischesser:innen als "die militante Veganerin" online und auf der Straße. 2026 zieht die Wienerin in die fünfte Staffel von "Das große Promi-Büßen". Das musst du über die Ärztin wissen.

Raffaela Raab: Beruflicher Werdegang vor dem veganen Aktivismus Bekannt wurde Raffaela Raab in erster Linie aufgrund ihrer Kritik an nicht vegan lebenden Menschen. Dabei ist ihr ursprünglicher Werdegang akademisch geprägt. Die Österreicherin kam 1996 in Wien zur Welt. Bereits ihre Mutter und Großmutter waren Mediziner:innen - und auch Raffaela schlug diesen beruflichen Weg ein. So studierte "die militante Veganerin" Medizin in München und promovierte 2021 an der dortigen Ludwig-Maximilians-Universität. In ihrer Dissertation beschäftigte sie sich mit den Auswirkungen von intensivem Ausdauertraining auf die kognitiven Fähigkeiten. Anschließend arbeitete sie als Assistenzärztin im Krankenhaus.

Job als Ärztin aufgegeben Ihren sicheren Klinikjob gab die 30-Jährige bald wieder auf. Raffaela kündigte ihre Stelle, um sich in Vollzeit dem veganen Aktivismus zu widmen. Diesen begann sie ursprünglich, nachdem sie mehrere Gespräche mit Anonymous for the Voiceless führte. Im August 2021 startete sie dann unter dem Pseudonym "Die militante Veganerin" und erreichte rasch ein Millionenpublikum auf TikTok sowie viel Aufmerksamkeit auf Twitch, YouTube und Instagram. Im Grunde besteht Raffaelas Methode darin, Passant:innen direkt auf der Straße anzusprechen und mit ihrem Fleischkonsum zu konfrontieren. Menschen, die nicht vegan leben, bezeichnet sie dabei mitunter als Tierschänder:innen, verkauftes Fleisch nennt sie Leichenteile.

Ihren Vater lernte die militante Veganerin nie kennen Über ihre Herkunft spricht Raffaela Raab offen. Ihre Eltern trennten sich kurz nach ihrer Geburt. Die Wienerin wuchs bei der Mutter auf und lernte ihren Vater nie kennen. Ihre vegane Lebensweise sorgte für Spannungen in der Familie, was sie in Interviews durchblicken ließ. Den Kontakt zu ihrer Mutter hat die militante Veganerin im Jahr 2025 abgebrochen. Diese hätte sie in ihren aktivistischen Zielen nicht unterstützt.

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Die militante Veganerin: Beziehung und Sex im TV Liiert ist Raffaela Raab seit einigen Jahren mit dem ebenfalls veganen Aktivisten Tobias Neuschulte, der unter dem Namen @derveganist auf Social Media bekannt wurde. Über ihren Partner spricht die 30-Jährige sehr wertschätzend und nennt ihn ihren Anker im Alltag. Und auch im Bett scheint es bestens zu laufen! Im "Forsthaus Rampensau" wurden die beiden intim.

Im Clip: Raffaela war 2025 im "Forsthaus Rampensau" Videoclip Forsthaus Rampensau Raffaela & Tobias: Die Veganer Verfügbar auf Joyn Videoclip • 01:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Vegane Businessfrau: Raffaela begeistert auf OnlyFans Als würde ihr veganer Aktivismus nicht genug Angriffsfläche für Hater:innen bieten! Für viel Gesprächsstoff sorgt zusätzlich Raffaela Raabs zweites Standbein. Um ihren Lebensunterhalt als Vollzeitaktivistin zu finanzieren, veröffentlicht sie als "die wilde Veganerin" Erotikinhalte auf der Plattform OnlyFans. Den Account betreibt die Wienerin seit April 2023.

Die militante Veganerin bei "Das große Promi-Büßen" Im Jahr 2026 sucht die 30-Jährige ihre Bühne erneut im Reality-TV. In der fünften Staffel von "Das große Promi-Büßen" stellen sich wieder zehn Reality-Stars der "Runde der Schande" bei Olivia Jones und Raab gehört zu den Kandidat:innen. Die Fans der Show können davon ausgehen, dass Raffaela auch beim Büßen nicht mit Kritik am Fleischkonsum ihrer Show-Mitstreiter:innen hinterm Berg halten wird. Ob sie wohl trotzdem ihr vergangenes Fehlverhalten reflektieren kann? Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" siehst du ab Herbst 2026 natürlich kostenfrei bei uns auf Joyn. Alle Folgen vergangener Staffeln siehst du hier:

4 Staffeln Das große Promi-Büßen Das große Promi-Büßen Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen