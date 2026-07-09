Die große Abrechnung "Promi-Büßen"-Kandidat Marwin Klute auf OnlyFans: Ex Melissa reagiert mit Spitze Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Marwin Klute (l.) macht jetzt selbst Onlyfans, nachdem er seine Ex-Freundin Melissa Heitmann (r.) monatelang dafür öffentlich kritisiert hatte. Bild: Joyn; taff; Instagram/@melissa.heitmann

Wasser predigen und Wein trinken? Reality-Star Marwin Klute, bald Kandidat bei "Das große Promi-Büßen", ist jetzt selbst auf Onlyfans aktiv - nachdem er seine Ex-Freundin Melissa Heitmann monatelang dafür öffentlich kritisiert hatte. Die schlägt jetzt in einem Instagram-Statement zurück und findet seine Doppelmoral einfach nur "lächerlich". Ein gefundenes Fressen für Olivia Jones!

Der Rosenkrieg zwischen den Reality-Stars Melissa Heitmann und Marwin Klute geht in die nächste Runde. Jahrelang musste sich Melissa für ihre Arbeit auf der Plattform Onlyfans von ihrem damaligen Freund Marwin öffentliche Kritik und Vorwürfe gefallen lassen. Doch die Zeiten ändern sich und mit ihnen offenbar auch die Moralvorstellungen. Denn Marwin ist jetzt selbst auf der Erotik-Plattform aktiv. Für Melissa der Gipfel der Heuchelei. In einem sarkastischen Instagram-Reel rechnet sie nun knallhart ab. Ihre Worte lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: "So schnell kann dann also aus 'billig' 'das Geld schmeckt dann doch' werden", beginnt sie ihr Statement. "Ich hab wirklich die ganze Zeit über dieses Thema geschwiegen. Ja, Marwin macht jetzt auch OF und ich habe nie etwas dazu gesagt. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mich mal dazu äußern werde."

Der Hintergrund: öffentliche Kritik und private Doppelmoral Erinnern wir uns: Als Marwin Klute und Melissa Heitmann bei "Are You The One?" aufeinandertrafen und später ein Paar wurden, war Melissas Onlyfans-Account von Anfang an ein riesiger Streitpunkt. Marwin bezeichnete ihre Tätigkeit öffentlich als "billig" und verurteilte sie dafür, obwohl es Gerüchte gab, dass er selbst längst einen Account besaß. Trotz der öffentlichen Auseinandersetzungen zogen die beiden Anfang 2025 zusammen, doch die Beziehung zerbrach unter anderem an genau diesem Konflikt.

Melissa im "taff"-Interview: "So was von Fremdscham" Der Auslöser für Melissas jetziges Statement war ein "taff"-Beitrag, in dem beide zu Wort kamen. In ihrem Reel zeigt sie Ausschnitte und kommentiert fassungslos: "Hä Leute, denkt ihr, er checkt diese Doppelmoral? Jetzt mal wirklich. Es ist so absurd."

Der für sie unangenehmste Moment sei gewesen, als die Reporter ihr Fotos von Marwins Onlyfans-Profil zeigten. "Das war so was von Fremdscham einfach. Ich fand's so was von unangenehm, ich wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren soll." Eine Entschuldigung für sein früheres Verhalten habe sie bis heute nie erhalten - ganz im Gegenteil. Nur der Druck ihrer Anwältin habe ihn damals überhaupt zu einem öffentlichen Statement gezwungen.

Du möchtest dich schon mal einstimmen und sehen, was Marwin in Staffel 5 erwartet? Alle bisherigen Folgen findest du kostenlos auf Joyn zum Streamen.

4 Staffeln Das große Promi-Büßen Das große Promi-Büßen Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen