Keine Spur von Reue-Stress "Das große Promi-Büßen": So harmonisch erlebt man die Reality-Stars nur selten Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Mehrere Teilnehmer:innen von "Das große Promi-Büßen" verbringen nach den Dreharbeiten gemeinsam Zeit auf Mallorca. Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Tränen, Vorwürfe und heftige Auseinandersetzungen gehören bei "Das große Promi-Büßen" fast schon dazu. Doch nach den Dreharbeiten zur 5. Staffel zeigt sich ein völlig anderes Bild: Mehrere Stars verbringen gemeinsam ihren Urlaub auf Mallorca.

Wer an "Das große Promi-Büßen" denkt, hat meist hitzige Diskussionen, emotionale Geständnisse und jede Menge Konflikte vor Augen. In den vergangenen Staffeln krachte es regelmäßig zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten. Umso überraschender wirken jetzt die neuesten Bilder aus Mallorca.

4 Staffeln Das große Promi-Büßen Alle Folgen anschauen Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Gemeinsam statt gegeneinander Reality-Star Georgina Fleur teilt auf TikTok derzeit immer wieder Eindrücke von ihrem Aufenthalt auf der Baleareninsel. In ihrem neuesten Video sitzt sie gemeinsam mit mehreren Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus der aktuellen Staffel in einer gemütlichen Outdoor-Bar an einem langen Esstisch. Zu erkennen sind neben Georgina, Melissa Hofman, Prinz Marcus von Anhalt und Aleks Petrovic. Auf der gegenüberliegenden Tischseite sind weitere Personen zu sehen, die aufgrund der dunklen Aufnahme allerdings nicht eindeutig zu erkennen sind. Es könnte sich unter anderem um Sahel, Anna Miltina und Marwin Klute handeln. Zu den Aufnahmen sagt Georgina in ihrem TikTok-Video:

Um kurz alle aufzuklären, wir sind alles Freunde! Das ist das Ergebnis von 'Promi-Büßen'. Georgina Fleur

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Eine Freundschaft, die immer wieder auffällt Wer Georginas Social-Media-Kanäle verfolgt, merkt schnell: Das gemeinsame Abendessen ist längst nicht das einzige Treffen. Schon seit Tagen veröffentlicht sie immer wieder Eindrücke aus ihrem Mallorca-Urlaub - und dabei fällt besonders eine Person auf. Vor allem mit Melissa Hofman scheint sich die Reality-TV-Bekanntheit prächtig zu verstehen. Gemeinsam schlendern die beiden durch Geschäfte, lachen miteinander und suchen sich sogar Freundschafts-Ohrringe aus. In mehreren Clips wirken sie vertraut und ausgelassen. Für viele Fans steht deshalb längst fest: Zwischen den beiden ist während der Dreharbeiten offenbar eine enge Freundschaft entstanden.

Ausgerechnet beim "Promi-Büßen" Dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch nach den Dreharbeiten freiwillig treffen, überrascht viele Reality-Fans. Schließlich sorgte das Format in den vergangenen Staffeln immer wieder für Spannungen. Die intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit führte häufig zu hitzigen Diskussionen, Tränen und Konflikten innerhalb der Gruppe. Umso ungewöhnlicher ist das Bild, das Georgina nun vermittelt. Statt Distanz oder Lagerbildung sitzen mehrere Kandidatinnen und Kandidaten entspannt an einem Tisch, essen gemeinsam und verbringen ihre Freizeit miteinander.

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Reaktion auf die Gerüchte um Aleks Petrovic? Mit ihrem Statement könnte Georgina gleichzeitig noch ein anderes Thema angesprochen haben. In den vergangenen Tagen wurde in den sozialen Netzwerken immer wieder über ihr Verhältnis zu Aleks Petrovic spekuliert. Auslöser waren mehrere Videos aus einem Hotel auf Mallorca, in denen die beiden auffällig viel Zeit miteinander verbringen. In einem weiteren Clip sollen sie laut Social-Media-Nutzer:innen sogar küssend auf einer Terrasse zu sehen gewesen sein. Ob Georginas Worte die Gerüchte bewusst ausräumen sollten, lässt sie offen.