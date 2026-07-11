Was läuft da? Kuss vor "Das große Promi-Büßen" 2026? Aleks Petrovic und Georgina Fleur heizen Gerüchte an Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Sorgen Georgina Fleur (l.) und Aleks Petrovic (r.) schon vor dem Start von "Das große Promi-Büßen" für den ersten Skandal? Bild: Imago Images / Reichwein, STAR-MEDIA

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Schlagzeilen aus der Welt der Reality-Stars. Diesmal im Mittelpunkt: Aleks Petrovic und Georgina Fleur. Auf Mallorca sollen sich die beiden geküsst haben. Ist das der Beginn einer neuen Liebe oder nur ein cleverer PR-Schachzug für ihre gemeinsame Teilnahme bei "Das große Promi-Büßen"?

Verwackelte Videos und ein Kuss: Was ist auf Mallorca passiert? Die Gerüchteküche brodelt und der Ursprung ist, wie so oft, die Lieblingsinsel der Deutschen: Mallorca. Auf TikTok kursieren aktuell mehrere Videos, die Aleks Petrovic und Georgina Fleur in sehr vertrauter Atmosphäre in einem Hotel zeigen. Ein besonders pikanter Clip soll die beiden sogar bei einem Kuss auf der Restaurant-Terrasse zeigen. Die Aufnahmen befeuern die Spekulationen im Netz: Bahnt sich hier die nächste große Reality-Romanze an?

Alles nur Inszenierung? Die Zweifel werden laut Doch so schnell die Gerüchte aufkamen, so schnell wurden auch kritische Stimmen laut. Expert:innen und Fans sind sich uneinig. War das wirklich ein echter, intimer Moment oder eine kalkulierte Aktion für die Kameras? Einigen Beobachter:innen vor Ort kam die Szene "ein bisschen inszeniert" vor. Demnach sollen sich Aleks und Georgina bewusst gut sichtbar platziert haben, bevor es zum angeblichen Kuss kam. Vor allem Aleks ist in der Vergangenheit bereits durch medienwirksame TV-Liebeleien aufgefallen, um seine Reichweite zu steigern. Dass der Reality-Star aber auch abseits des Kameras für einen Aufreger gut ist, wissen Fans nicht erst seit gestern: So erklärt Aleks Petrovic den Fans seinen Buchpatzer.

Zündstoff für "Das große Promi-Büßen"? Ob echt oder gespielt, eines ist sicher: Dieses Gerücht sorgt für Zündstoff. Denn sowohl Aleks Petrovic als auch Georgina Fleur werden ab Herbst 2026 als Kandidat:innen der fünften Staffel von "Das große Promi-Büßen" auf Joyn zu sehen sein. Treffen hier zwei frisch Verliebte aufeinander oder zwei Meister der Inszenierung, die schon vor Show-Beginn ihre Strategie planen? Die Wahrheit wird sich spätestens in der Show zeigen.

Die Vorfreude auf die neuen Beichten und Dramen steigt? Wenn du dich schon jetzt auf die fünfte Staffel einstimmen und die besten Momente der vergangenen Büßer-Runden noch einmal erleben möchtest, findest du hier alle alten Staffeln von "Das große Promi-Büßen" hier:

4 Staffeln Das große Promi-Büßen Das große Promi-Büßen Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

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