Familie neu gedacht "Der Alte"-Star Thomas Heinze überrascht mit ungewöhnlichem Patchwork-Modell Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Thomas Heinze lebt seit Jahren ein harmonisches Patchworkmodell mit seiner Partnerin, seiner Ex-Freundin und den gemeinsamen Kindern. Bild: picture alliance / dpa

Getrennt, aber nicht zerstritten: Thomas Heinze lebt seit Jahren in einer besonderen Familien-Konstellation. Dabei spielen zwei Frauen eine entscheidende Rolle.

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Viele Familien verbringen die Feiertage gemeinsam. Bei Thomas Heinze gilt das manchmal sogar über ehemalige Beziehungen hinweg. Was bei anderen schnell kompliziert werden kann, scheint beim Schauspieler erstaunlich entspannt zu funktionieren. Heinze lebt seit vielen Jahren in einer Patchworkfamilie, die nach einer Trennung eng verbunden geblieben ist. Neben seiner langjährigen Partnerin Jackie Brown gehört dabei auch seine ehemalige Lebensgefährtin Nina Kronjäger zu den wichtigsten Menschen in seinem Leben. Gemeinsam haben sie einen Weg gefunden, bei dem vor allem die Kinder im Mittelpunkt stehen.

Zwei Familien, ein Miteinander Anfang der 1990er-Jahre kamen Thomas Heinze und Nina Kronjäger zusammen. Viele Jahre galten sie als eines der bekanntesten Schauspielpaare Deutschlands. Nach ihrer Trennung Anfang der 2000er gingen beide zwar privat neue Wege, verloren den Kontakt jedoch nie. Der Grund dafür liegt auf der Hand: ihre gemeinsamen Zwillinge Lucille und Lennon. Die Kinder verbanden die beiden auch nach dem Liebes-Aus weiterhin miteinander. Heinze gründete parallel mit seiner heutigen Partnerin Jackie Brown eine eigene Familie. Fast gleichzeitig waren seine Ex Nina und seine neue Partnerin Jackie schwanger. Mit ihr bekam er Sohn Sam. Zwischen den Kindern liegen also nur wenige Monate Altersunterschied. Das erleichterte ein enges familiäres Miteinander von Anfang an. Dass dieses Familienmodell funktioniert, machte Nina Kronjäger gegenüber der "Frau im Spiegel" bereits vor Jahren deutlich.

Unsere Art von Familienleben klappt wunderbar. Nina Kronjäger

Nina Kronjäger: Aus Liebe wurde Freundschaft Was viele Patchworkfamilien herausfordert, scheint bei Heinze und Kronjäger bemerkenswert gut gelungen zu sein. Aus der früheren Beziehung entwickelte sich über die Jahre eine enge Freundschaft. Über ihren Ex-Partner sagte die Schauspielerin: "Wir haben heute eine andere Gefühlsebene. Wir sind Eltern und glücklich, zwei wunderbare Kinder miteinander zu haben."

Er ist heute ein sehr guter Freund von mir. Unsere Liebe hat sich in eine Freundschaft gerettet. Nina Kronjäger

Für Kronjäger ist das kein Zufall. Offen miteinander zu sprechen, hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. Außerdem würden sie bis heute Humor und Fantasie teilen.

Thomas Heinze: Das Erfolgsgeheimnis der Patchworkfamilie Auch Thomas Heinze blickt positiv auf die besondere Familienkonstellation. Als er 2023 die Hauptrolle in "Der Alte" übernahm, sprach er mit "Bunte" offen darüber, warum das Zusammenleben so harmonisch funktioniert. "Es war herrlich. Aber ich kann mir da nicht die Krone aufsetzen, das war der Verdienst der zwei tollen Frauen, die einfach erwachsen gesagt haben:

Kein blöder Zickenkrieg, es geht jetzt nicht um uns, es geht um die Kinder! Nina Kronjäger und Jackie Brown

Tatsächlich leben die Familien seit vielen Jahren in räumlicher Nähe zueinander. Dadurch konnten die Kinder gemeinsam aufwachsen. Sogar gemeinsame Urlaube mit den Elternteilen gehörten zeitweise dazu.

Auch beruflich bleiben sie verbunden Nicht nur privat, sondern auch beruflich kreuzen sich ihre Wege immer wieder. Thomas Heinze und Nina Kronjäger standen in den vergangenen Jahren mehrfach gemeinsam vor der Kamera. Mal spielten sie ein Ehepaar, mal ein getrenntes Paar, und manchmal spiegelten die Rollen sogar ihre eigene Lebensgeschichte wider. Die gemeinsame Arbeit scheint ihrer Freundschaft gutgetan zu haben. Während Thomas Heinze heute als Kommissar Caspar Bergmann in "Der Alte" Millionen Zuschauer:innen begeistert, zeigt sein Privatleben vor allem eines: dass Trennung und Familienglück sich nicht ausschließen müssen.