"Der Alte"-Star Stephanie Stumph ist Mutter von zwei Söhnen. Auch wenn der Alltag mit kleinen Kinder chaotisch und herausfordernd sein kann: In Sachen Bildschirmzeit für den Nachwuchs hat die 41-Jährige eine klare Haltung.

"Der Alte"-Star Stephanie Stumph verrät eine strikte Regel bei Kindererziehung

Stephanie Stumph weiß, was es heißt, wenn man den Familienalltag mit zwei kleinen Kindern auf der einen Seite und das Berufsleben auf der anderen unter einen Hut bringen muss. Die "Der Alte"-Schauspielerin ist im vergangenen September zum zweiten Mal Mama geworden. In Interviews spricht sie offen über die Herausforderungen. Auf Social Media zeigte sie, wie sie ihren jüngeren Sohn zwei Monate nach der Geburt zu neuen Dreharbeiten für die ZDF-Krimireihe mit ans Set nahm.

In einem Thema verfolgt die 41-Jährige, die mit einem Münchner Chirurgen liiert ist, aber eine klare Haltung. Und dabei geht es um die Frage, ob Kinder schon früh mit TV, Handy oder Tablets in Berührung kommen sollten.

Im Gespräch mit dem Online-Portal "Bunte.de" betont die Schauspielerin, dass es ihnen bei ihrem älteren Sohn, der inzwischen vier Jahre alt ist, sehr wichtig gewesen sei, ihn so lange wie möglich komplett von Bildschirmen fernzuhalten. "Kinder müssen gar nichts am Handy können. Also das ist totaler Quatsch, die lernen das noch früh genug", betont Stephanie Stumph.