Offene Worte
"Bergdoktor"-Star Rebecca Immanuel teilt drei wichtige Tipps für die Wechseljahre
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Seit 13 Jahren spielt Rebecca Immanuel eine der Hauptrollen in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor". In einem Interview hat die 55-Jährige jetzt offen über das Thema Wechseljahre gesprochen und Tipps geteilt, was in dieser Lebensphase guttut.
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Rebecca Immanuel hat drei Ratschläge für die Wechseljahre
Seit gut zehn Jahren erleben zahlreiche Zuschauer:innen Schauspielerin Rebecca Immanuel in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" als eine der Hauptfiguren. Sie spielt die warmherzige und engagierte Ärztin und Klinikleiterin Dr. Vera Fendrich. Ihren Durchbruch feierte sie ab 2002 in der SAT.1-Serie "Edel & Starck" als Rechtsanwältin Sandra Starck an der Seite von Christoph M. Ohrt.
Engagiert ist Rebecca Immanuel auch abseits der Schauspielerei. So initiierte sie das Social-Media-Format "HerzLächeln", das Inspiration und Ratschläge für ein erfülltes Leben und für eine positive Lebenseinstellung geben soll.
In einem Interview mit der Zeitschrift "Meins" teilt die 55-Jährige nun Tipps, wie man sich seinen Optimismus auch in einer schwierigen Lebensphase bewahren kann. "Dankbarkeit" sei dabei ein wichtiger Schlüssel. Dabei könne es helfen, sich abends für drei Dinge zu bedanken, die an diesem Tag gut gewesen seien oder die man geschafft habe. Weiter empfiehlt sie "Achtsamkeit" - mit sich selbst und mit anderen. "Sich selbst ein guter Freund sein, denn viele Menschen sind sehr streng mit sich."
Die 55-Jährige spricht in dem Interview auch über das Thema Wechseljahre und teilt auch hier Tipps mit Frauen in dieser Lebensphase. "Achten Sie auf drei Dinge. Erstens auf die Ernährung - wenig Zucker, wenig Mehl, dafür viel Gemüse und Proteine. Das gleicht bereits viele Stimmungsschwankungen aus."
"Bergdoktor"-Star Rebecca Immanuel sorgt mit Stehtisch und Walking Pad für mehr Bewegung
Ihre zweite wichtige Empfehlung: "Bewegung. Wirklich konsequente Bewegung. Ich habe mir beispielsweise einen Stehtisch und ein Walking Pad angeschafft. Wenn man beim Telefonieren steht oder E-Mails beantwortet und dabei geht, merkt man plötzlich, wie schnell Zeit vergeht." Wertvolle Zeit, die man sonst sitzend verbracht hätte.
Und als dritten wichtigen Faktor, um gut durch die Wechseljahre zu kommen, empfiehlt Rebecca Immanuel auf ausreichend Schlaf zu achten.
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"Bergdoktor"-Star Rebecca Immanuel blickt optimistisch in die Zukunft
Wesentlich sei, dass jede Frau in den Wechseljahren individuell den Weg gehen könne, der für sie richtig sei, da diese Phase von Frau zu Frau sehr unterschiedlich aussehen könne. Grundsätzlich solle man sich auch bewusst machen, dass auch diese Lebensphase wieder vorbeigehe. Ihr gehe es nach anfänglichen Hitzewallungen inzwischen wieder gut.
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