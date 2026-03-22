Danni und Co. werden vermisst! Anklage zum Abendessen: Mein Vorabend braucht wieder eine Anwaltsserie! Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Antje Wessels Die Anwaltsserien "Danni Lowinski" und "Edel & Starck" mit Annette Frier, Christoph M. Orth und Rebecca Immanuel waren am Abend immer ein Highlight! Bild: Privat / SAT.1

Früher gehörten Anwaltsserien fest ins Abendprogramm. "Edel & Starck" oder "Danni Lowinski" erzählten nicht nur von juristischen Konflikten, sondern vor allem von den Menschen dahinter. Genau diese Mischung aus Fall der Woche und persönlichen Zwischentönen fehlt Filmkritikerin Antje Wessels im heutigen Serienangebot sehr. Ihr Plädoyer für eine neue Anwaltsserie.

Als Jugendliche habe ich die Serie "Edel & Starck" geliebt. Oft lief sie beiläufig beim Abendessen, hat mich aber stark geprägt. Eine Zeit lang wollte ich sogar Anwältin werden. Mich faszinierten vor allem die Figuren, die so klug und erwachsen waren. Und natürlich die (Liebes-)Geschichte zwischen Felix Edel und seiner zunächst hassgeliebten Kollegin Sandra Starck. Vor allem sie war für mich damals ein Vorbild. Heute ist ihre Figur übrigens jünger, als ich es selbst bin. Ich merke: Ich werde alt! Und ja: Alle vier Staffeln stehen bis heute auf DVD bei mir im Regal. Ein paar Jahre später entdeckte ich dann "Danni Lowinski" und war sofort begeistert. Vor allem von Annette Frier. Rückblickend betrachtet finde ich, dass die Serie damals wie heute zu den besten deutschen Produktionen ihrer Art gehört. Sie war mutig, klug und oft überraschend politisch. Vor allem zeigte sie Recht aus einer ungewohnten Perspektive. Nämlich nah an den Menschen, manchmal unbequem, aber immer mit viel Mitgefühl. Dass eine Vorabendserie so viel Haltung hatte, beeindruckt mich bis heute. Und genau deshalb vermisse ich sie inzwischen sehr.

Schaut hier die erste Folge von "Edel & Starck" Ganze Folge Edel & Starck Partner wider Willen Verfügbar auf Joyn Folge vom 15.05.2023 • 47 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Als der Fall der Woche plötzlich verschwand Irgendwann verschwanden solche Serien, vielleicht auch wegen des anhaltenden Streaming-Trends, still und heimlich aus dem Abendprogramm. Stattdessen gibt es heute oft entweder endlose Daily-Formate oder aufwendig produzierte Serien, die viel Aufmerksamkeit verlangen. Das gemütliche Ritual, nach einem langen Tag eine Folge mit vertrauten Figuren zu schauen, ist dabei verloren gegangen. "Edel & Starck" und "Danni Lowinski" lebten nicht von großen Dramen, sondern von Alltagskonflikten und schwierigen Entscheidungen ohne klare Antworten. Vielleicht wirken sie heute zu ruhig für ein Programm, das ständig um Aufmerksamkeit kämpft. Für mich fühlt es sich eher so an, als hätte das Fernsehen verlernt, wie wertvoll gerade diese im besten Sinne unspektakulären Geschichten sind.

Starte mit der ersten Folge von "Danni Lowinski" Ganze Folge Danni Lowinski Neues Leben Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.05.2023 • 45 Min Link kopieren Teilen

Warum Anwaltsserien gerade jetzt so guttun würden Vielleicht vermisse ich diese Vorabend-Anwaltsserien gerade jetzt besonders. Nicht, weil früher alles besser war - Nostalgie ist nicht mein Ding. Sondern weil sich mein Blick aufs Fernsehen verändert hat: Ich habe weniger Lust auf Dauerdrama und Serien, die ständig Aufmerksamkeit fordern. "Edel & Starck" und "Danni Lowinski" wollten die Welt nicht erklären, sondern einordnen. Und zwar ohne moralischen Zeigefinger. Ein Fall, ein paar Gespräche und am Ende keine perfekte Lösung, sondern etwas, das sich befriedigend anfühlt. Gerade heute, wo alles laut und emotional aufgeladen wirkt, fehlt mir das. Vielleicht wünsche ich mir solche Serien nicht trotz, sondern gerade wegen unserer Zeit zurück, weil sie etwas bieten, das selten geworden ist: Ruhe, Verlässlichkeit und ein Gefühl von Gemütlichkeit.