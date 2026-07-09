"Der Bergdoktor": Was wurde aus Martin Grubers Sohn Johann?

Von der Vergangenheit eingeholt "Der Bergdoktor": Was wurde eigentlich aus Martin Grubers Sohn Johann? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Johanna Grauthoff Hans Sigl als Martin Gruber und Simone Hanselmann als Franziska Hochstetter: Mit ihrer Rückkehr rückt auch Martins Sohn Johann wieder in den Mittelpunkt. Bild: ZDF und Sabine Finger Fotografie

Seit fünf Jahren spielt Martin Grubers Sohn Johann in "Der Bergdoktor" praktisch keine Rolle mehr, nachdem er mit seiner Mutter in die USA gezogen ist. Doch das Staffelfinale bringt eine überraschende Wende.

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Johanns Geburt stellte Martins Leben auf den Kopf Die Geschichte begann in Staffel 14, als Martins Ex-Freundin Franziska Hochstetter (Simone Hanselmann) überraschend schwanger wurde. Ausgerechnet zu einer Zeit, als Martin kurz vor der Hochzeit mit Anne Meierling (Ines Lutz) stand, stellte die Schwangerschaft sein Leben komplett auf den Kopf. Franziska wollte dem Paar nicht länger im Weg stehen und entschied sich, nach New York auszuwandern. Doch kurz nach dem Start ihres Fluges erlitt sie eine Eklampsie. Während sie im Koma lag, wurde ihr Sohn Johann per Kaiserschnitt geboren. Nach ihrer Genesung zog Franziska wie geplant mit ihrem Sohn in die USA.

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Danach wurde es erstaunlich ruhig um Martins Sohn Die Geburt von Johann bestimmte über viele Folgen hinweg die Handlung von "Der Bergdoktor". In der 15. Staffel zogen Mutter und Sohn schließlich nach New York. Erst zum Finale der 16. Staffel gab es ein kurzes Lebenszeichen. Martin telefonierte mit Franziska, bekam aktuelle Fotos seines Sohnes zu sehen und erhielt eine Einladung nach New York. Nach einem heftigen Streit mit seinem Bruder Hans wollte er die Reise antreten - doch dazu kam es nicht. Stattdessen überschattete Lisbeth Grubers kritischer Gesundheitszustand das Staffelfinale. In Staffel 17 und 18 wurde die Vater-Sohn-Geschichte praktisch nicht mehr erwähnt. Für viele Zuschauer:innen wirkte es beinahe so, als sei dieser wichtige Handlungsstrang komplett vergessen worden. Nicht einmal beiläufig wurde erwähnt, ob Martin Gruber seinen Sohn besucht hat oder regelmäßig Kontakt zu ihm hält.

Simone Hanselmann hoffte auf eine Rückkehr Dass Franziska so lange nicht mehr auftauchte, lag offenbar nicht an der Schauspielerin Simone Hanselmann. Schon 2022 machte sie im Gespräch mit "TV Spielfilm" deutlich, dass sie jederzeit bereit wäre, wieder in die Rolle der Apothekerin zu schlüpfen: "Sollte die Produktionsfirma sich melden und Franziska und ihren Sohn für einen Besuch in die Berge holen wollen, würde ich mich sehr freuen", erklärte die Schauspielerin damals. Gleichzeitig zeigte sie sich optimistisch, dass die Geschichte ihrer Figur noch nicht auserzählt sei: "Ich hoffe, es war kein Abschied für immer." Umso größer dürfte für viele "Bergdoktor"-Fans die Überraschung gewesen sein, als Franziska im Finale der 19. Staffel tatsächlich nach Ellmau zurückkehrte - und damit eine Geschichte wieder aufgriff, die lange Zeit nahezu vergessen schien.

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Staffel 19 bringt die große Wende Mit ihrer Rückkehr nach Tirol hat Franziska nicht nur viele Fans überrascht, sondern auch Martin Grubers Leben erneut auf den Kopf gestellt. Der Arzt freut sich darauf, seinen inzwischen fünfjährigen Sohn endlich wiederzusehen. Doch das Wiedersehen entwickelt sich völlig anders als erwartet. Als Martin seine Ex fragt, wo Johann sei, eröffnet Franziska ihm, dass der Junge gerade mit ihrem neuen Lebensgefährten Marc spielt. Die beiden seien bereits seit drei Jahren ein Paar und lebten gemeinsam als Familie. Noch schwerer wiegt jedoch eine andere Nachricht: Johann weiß bislang nichts von seinem leiblichen Vater. Franziska entschuldigt sich bei Martin dafür, ihm die Wahrheit bisher verschwiegen zu haben. Gleichzeitig erklärt sie aber auch, dass sie nach Ellmau gekommen ist, um alles zu klären. Was genau sie damit meint, verrät sie nicht.

Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) und seine Ex-Liebe Franziska Hochstetter (Simone Hanselmann) im Staffelfinale von "Der Bergdoktor". Bild: ZDF/Sabine Finger Fotografie

Staffel 20 könnte endlich die Geschichte weitererzählen Das Finale hat bei den Fans viele Fragen offen gelassen. Möchte Franziska, dass ihr neuer Partner Marc künftig auch offiziell Johanns Vater wird? Ob Martin dazu bereit ist oder stattdessen um die Beziehung zu seinem Sohn kämpft, dürfte eine der zentralen Geschichten der Jubiläumsstaffel werden. Bis zur Ausstrahlung im Januar 2027 müssen sich Fans zwar noch gedulden. Die Dreharbeiten laufen allerdings bereits auf Hochtouren, zwei der acht neuen Folgen sind bereits im Kasten. Auch Hans Sigl machte im Gespräch mit "Bunte" neugierig, als er davon sprach, dass sich Fans "auf eine Geschichte, auf die sie seit Jahren gewartet haben" freuen können. Was genau damit gemeint ist, ließ der Schauspieler offen. Vieles spricht jedoch dafür, dass endlich Martins Beziehung zu seinem Sohn Johann im Mittelpunkt stehen wird. Hoffnung macht außerdem eine Bestätigung von Simone Hanselmanns Agentur. Demnach wird die Schauspielerin durchgehend in Staffel 20 zu sehen sein. Nach Jahren der Funkstille könnte Johann damit endlich den Platz in Martin Grubers Leben einnehmen, den viele Fans schon lange erwartet haben.

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